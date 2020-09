DC FanDome: Hoe Explore the Multiverse live te bekijken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit weekend is DC Comics de tweede dagvullende aflevering van zijn virtuele fans-conventie, DC FanDome, en je kunt het allemaal online bekijken.

Ondertiteld Explore the Multiverse, dag twee van DC FanDome zal meer focussen op de verschillende tv-series - inclusief Batwoman - en stripboeken dan games en films. Er kunnen echter een paar verrassingen zijn.

Dus, hoe en wanneer kun je de panelen en aankondigingen bekijken? Bekijk het onderstaande.

FanDome: Explore the Multiverse vindt morgen, zaterdag 12 september 2020, plaats en duurt 24 uur tot en met zondag 13 (Britse tijd).

In tegenstelling tot de eerste verwachten we dat deze meer gericht is op tv-series en strips dan op games. Je kunt de volledige line-up bekijken op de speciale DC FanDome-schemapagina hier .

Het 24-uurs video-evenement begint om 18.00 uur BST.

Dit zijn de tijden voor uw regio:

Westkust VS: 10.00 uur PDT

Oostkust VS: 13:00 EDT

VK: 18:00 uur BST

Centraal-Europa: 19.00 uur CEST

DC zal al zijn evenementen online hosten, zodat ze in een browser op pc, Mac of mobiel kunnen worden bekeken. Ga gewoon naar de speciale DC FanDome-website .

U moet zich wel aanmelden, maar kunt dan alles gratis bekijken.

Geschreven door Rik Henderson.