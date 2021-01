Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Toen Batman: Arkham Asylum voor het eerst uitkwam, werden superheldengames opnieuw gedefinieerd.

De krakende, combo-gebaseerde gevechten en leuke verkenningsnavigatie zorgden voor een bedwelmende gameplay-mix. Het werd toen gevolgd door twee, steeds meer uitstekende uitstapjes, Arkham City en Arkham Knight , die elk de reikwijdte van de serie vergrootten. En een prequel-game, Arkham Origins, vulde de quadrilogie in.

Nu, na een onderbreking van vijf jaar, komt een vijfde game met een vergelijkbare gameplay onze kant op - Gotham Knights - hoewel het niet echt in het Arkham Universum speelt.

In plaats daarvan is het een origineel verhaal gebaseerd op het normale DC Batman Universum, en in plaats van zich te concentreren op de Dark Knight zelf, draait het om vier van de uitgebreide Bat-familie: Batgirl, Robin, Nightwing en Red Hood.

Dit is wat we er tot nu toe van weten, de debuuttrailer en meer. Genieten.

Na maandenlang hevig geruchten te hebben gehad, werd Gotham Knights eind augustus 2020 volledig onthuld tijdens DC FanDome .

Er werd een "wereldpremière" -trailer uitgebracht (die je hieronder kunt zien), die ook onthulde dat de game in 2021 uitkomt. Helaas is er op dit moment niets specifieker dan dat.

Zoals eerder vermeld, werd de trailer voor wereldpremière in augustus uitgebracht als onderdeel van DC FanDome.

Daarin krijg je de nieuwe cast van speelbare personages te zien - met Batman vermoedelijk dood. De meerdere leads zorgen ook voor een interessante jump-in, jump-out co-op-ervaring.

WAARSCHUWING: SPOILERS VOORUIT !!!

Batman is vermoedelijk dood.

Gotham loopt echter nog steeds het risico van superschurken, dus stapt de meestal ondersteunende cast van Bat-familieleden op: Bat Girl, Robin, Nightwing en Red Hood.

Spelers kunnen het opnemen tegen elk van de personages (soms twee tegelijk, in coöp), met verschillende vaardigheden tot hun beschikking.

Batgirl (Barbara Gordon, die voorheen Oracle was) lijkt het meest op Batman zelf, met een scala aan krijgskunstvaardigheden.

Nightwing is de eerste Robin Dick Grayson, die dubbele Escrima Sticks hanteert om vijanden uit te schakelen.

Red Hood is ook een voormalige Robin, Jason Todd, die er meer van houdt om wapens en technologie te gebruiken om zijn zin te krijgen. Hij is ook de grootste aanwijzing dat Gotham Knights zich niet afspeelt in het Arkham-universum, aangezien Todd in die tijdlijn de gelijknamige Arkham Knight bleek te zijn.

Ten slotte is Robin , Tim Drake, meer gericht op stealth dan de anderen.

Ze zullen het moeten opnemen tegen verschillende sleutelschurken uit de stripboeken, waaronder Mr Freeze (te zien in de gameplay-walkthrough hieronder) en de schimmige figuren van het Court of Owls.

Hoewel Gotham Knights niet is gebaseerd op het Batman Arkham-universum, biedt het een vergelijkbare gameplay - zoals blijkt uit een walkthrough-video die is uitgebracht tijdens DC FanDome.

Elk van de speelbare personages heeft zijn eigen unieke stijlen, maar het open-wereldlandschap van Gotham zal verhaallijnmissies en, schijnbaar, side-quests bevatten, net als Arkham City en Arkham Knight.

De grootste toevoeging is de online coöp voor twee spelers. Hoewel de game in zijn geheel in singleplayer kan worden gespeeld, kunnen een aantal spelers verschillende hoofdpersonages aannemen en samen spelen.

Gotham Knights komt beschikbaar voor PS4, Xbox One en pc. Het wordt ook gelanceerd op Playstation 5 en Xbox Series X , gebruikmakend van de verbeterde graphics van de volgende generatie en snellere laadtijden.

Er is momenteel geen bevestiging van een Stadia- versie.

Geschreven door Rik Henderson en Max Freeman-Mills.