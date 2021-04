In welke volgorde moet je de Batman Arkham-spellen spelen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn in de loop der jaren veel Batman- games geweest - van de felgekleurde exploits geïnspireerd door de Animated Series tot de Telltale-avonturen die de stripboeken tot leven brachten.

De ene serie stond echter hoog boven de andere, door velen erkend als echt het hart en de ziel van Batman veroveren. Het is zelfs terecht erkend als de beste superheldenreeks om op te starten.

We verwijzen natuurlijk naar de Batman: Arkham-games, die al bijna 11 jaar onze consoles, computers, telefoons, tablets en zelfs VR-headsets sierden. En, met een nieuw hoofdstuk op ons af, het gerucht gaat dat het ofwel Batman: Gotham Knights of Batman Arkham: Court of Owls wordt genoemd , wat is een beter moment om ze opnieuw te bezoeken dan nu?

Sterker nog, waarom zou u ze niet op volgorde bezoeken - niet volgens de releasedatums, maar door de tijdlijn van het verhaal te volgen?

Hier hebben we de Arkham-spellen op volgorde gezet van wat je als eerste moet spelen als je het verhaal tot nu toe wilt volgen ...

Formaten: pc, PS3, Xbox 360, Wii U

pc, PS3, Xbox 360, Wii U Uitgebracht: 2013

Oorspronkelijk uitgebracht na Arkham City, plaatst Origins je in de vleermuislaarzen van een jonge Bruce Wayne terwijl hij vecht tegen talloze huurmoordenaars om hem te vermoorden, plus Black Mask die dient als de belangrijkste slechterik in het spel. Oh, en het bevat ook de Batman van dit universum die voor het eerst de mysterieuze Joker ontmoet.

Het spel is ontwikkeld door WB Games Montréal in plaats van Rocksteady, dus voldeed niet aan de normen van de meer erkende "Arkham-trilogie". Het biedt echter nog steeds een behoorlijk avontuur en is een geweldige plek om te beginnen.

Formaten: iOS, Android

iOS, Android Uitgebracht: 2013

De mobiele versie van Arkham Origins volgt effectief de plot van het hoofdspel, maar laat in wezen de verhaalelementen achterwege en richt zich op gevechten tussen Batman en enkele van de belangrijkste vijanden.

Een reeks veegbewegingen en tikken helpen je door de gevechten en, eh, dat is het dan ook. Je kunt het tegenwoordig sowieso niet meer downloaden.

Formaten: Vita, 3DS, pc, PS3, Xbox 360, Wii U

Vita, 3DS, pc, PS3, Xbox 360, Wii U Uitgebracht: 2013

Blackgate was oorspronkelijk ontworpen voor handheld-platforms - Vita en 3DS - dus schakelde de gameplay over naar een 2.5D-vecht- / platformgame die een aantal van de gevechtsbewegingen echt goed vertaalt naar een eenvoudiger formaat.

Het speelt zich af na de gebeurtenissen in Origins zelf, waarbij Batman de Blackgate-gevangenis opnieuw bezoekt.

Formaten: pc, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360

pc, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 Uitgebracht: 2009

Dit is het spel waarmee de hele kreng effectief is begonnen. Volledig gebaseerd op de muren van Arkham Asylum, nadat de meeste gevangenen uit hun cellen waren ontsnapt en het over hadden genomen, was (en is het nog steeds) een ideaal tegengif voor alle felgekleurde superheldenavonturen die eraan voorafgingen.

Wat het meest opvalt, afgezien van het uitstekende, vrij stromende vechtsysteem, is dat elk hoekje en gaatje gevuld is met verzamelobjecten en geheimen, waardoor het spel langer duurt dan alleen het verhaal. Het maakt nu deel uit van een Return to Arkham-pack - geremasterd en aangepast voor de huidige generatie consoles.

Formaten: pc, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U

pc, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U Uitgebracht: 2011

Batman: Arkham City, ook beschikbaar in het Return to Arkham-pack, is misschien wel de beste van het stel. Het schakelt de actie over van de besloten locatie van het gesticht naar de straten van Arkham City - een gedeelte van Gotham City dat is omheind en aangewezen als supergevangenis.

De meer open wereld van het vervolg zorgt voor een aantal geweldige momenten, niet in de laatste plaats de mogelijkheid om door een enorm landschap te glijden en neer te duiken op de criminelen beneden.

Formaten: iOS, Android

iOS, Android Uitgebracht: 2011

Helaas kun je, net als de mobiele versie van Origins, Arkham City Lockdown niet meer krijgen op iTunes of Google Play.

Wanneer je kon, presenteerde het opnieuw meer een beat-em-up, met veegbewegingen en tikken die nodig waren om vijanden te sturen. Het was eigenlijk half fatsoenlijk, maar zal voor altijd verloren gaan in de annalen van de overlevering van Batman, zo lijkt het.

Formaten: PSVR, Vive, Oculus

PSVR, Vive, Oculus Uitgebracht: 2016

Een van de eerste echt geweldige virtual reality-games, hoewel vrij kort, Batman: Arkham VR speelt zich naar verluidt af kort na de gebeurtenissen in Arkham City, waar Robin en Nightwing zijn verdwenen.

Het slimme gebruik van de detective-mechanica van de hoofdgames maakt het een genot om te spelen, maar gewoon op het punt staan om de kap van de vleermuis te dragen is genoeg voor ons.

Formaten: pc, PS4, Xbox One

pc, PS4, Xbox One Uitgebracht: 2015

Arkham Knight is de eerste in de serie die je de sleutels van de Batmobile geeft - die net zo goed is als de hoofdeilanden van Gotham City, nu je speelveld zijn en je moet tussen hen reizen naarmate het spel vordert.

Gevechten zijn nog meer down en smerig dan ooit tevoren, dit keer met extra personages die kunnen in- en uitschakelen, en er zijn zoveel bonussen en verzamelobjecten dat je ze waarschijnlijk niet allemaal zult vinden tijdens de eerste playthrough.

Formaten: iOS, Android

iOS, Android Uitgebracht: 2016

Underworld is een andere game die alleen voor mobiel is en die uiteindelijk werd stopgezet. Er wordt gezegd dat het plaatsvond tijdens / kort na de gebeurtenissen van Arkham Knight, maar het plaatste je deze keer in de schoenen van een slechterik en gaf je de opdracht Gothams kingpin te worden.

Het real-time strategiespel voor meerdere spelers heeft de wereld echter duidelijk niet in vuur en vlam gezet.

Formaten: pc, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One

pc, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One Vrijgegeven: 2021?

Warner zal een nieuwe game in de serie aankondigen tijdens het DC FanDome online-evenement op zaterdag 23 augustus, waarvan we speculeren dat deze voor de volgende generatie machines zal zijn, evenals de huidige consoles en pc.

Het gerucht gaat dat het Batman Arkham: Court of Owls of Batman: Gotham Knights wordt genoemd en het wordt ontwikkeld door WB Games Montréal, waarvan we hopen dat het heeft geleerd van de fouten die zijn gemaakt met Arkham Origins (hierboven).

Er is momenteel niet veel anders over bekend, hoewel online lekken suggereren dat het gericht zal zijn op de fantastische misdaadgroep Court of Owls - vandaar de naam. Gemaakt door Scott Snyder en Greg Capullo, vertegenwoordigt de groep een van de beste verhaallijnen van het stripboek van de moderne tijd.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Adrian Willings.