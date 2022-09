Meerdere Assassin's Creed games zouden deze week gelanceerd kunnen worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ubisoft zou wel eens grotere plannen kunnen hebben dan eerst werd aangenomen toen het zijn nieuwste Ubisoft Forward-streamingevenement aankondigde voor 10 september, zo blijkt uit nieuwe berichten.

De uitgever heeft al bevestigd dat het Assassin's Creed Mirage zal onthullen tijdens het evenement, een game waarvan de meeste verwachten dat het strakker van opzet zal zijn dan de laatste paar grote Assassin's Creed-titels.

Ubisoft heeft echter gezegd dat het evenement de toekomst van de serie zal laten zien, en terwijl het volgende spel dat vakje aankruist, is er ook een wijdverspreide overtuiging dat we Assassin's Creed Infinity onthuld zullen zien worden.

Dit is naar verluidt een doorlopend live platform voor Assassin's Creed games waarvan Ubisoft hoopt dat het inderdaad de volgende grote stap van de franchise zal zijn.

Op Ubisoft Forward, leakers tippen dat we een showcase krijgen van hoe Infinity zal werken, naast onthullingen voor de eerste twee games die het zal hosten - een speelt zich af in het feodale Japan, en een ander tijdens heksenprocessen tijdens de neergang van het Heilige Roomse Rijk.

Dat zijn twee zeer verleidelijke historische settings, maar geen van beide zal naar verwachting daadwerkelijk uitkomen voor 2024, en we zullen Ubisoft Forward met spanning in de gaten houden om te zien of ze accuraat blijken te zijn.

Ondertussen staan we op steviger voet met Mirage, waarin Basim van Valhalla waarschijnlijk de hoofdrol zal spelen in een kleinschaliger avontuur door Bagdad.

Geschreven door Max Freeman-Mills.