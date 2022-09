Ubisoft bevestigt dat de volgende Assassin's Creed Mirage heet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ubisoft heeft niet lang gewacht om te reageren op recente lekken die suggereren dat de volgende Assassin's Creed-game Mirage heet - het is nu bevestigd dat dit inderdaad de titel is.

Het nieuws komt nadat meerdere berichten over de titel van de game en een promotionele afbeelding zijn uitgelekt, en het lijkt erop dat we zeer binnenkort meer te weten zullen komen.

Hoewel Ubisoft op dit moment nog niets zegt, heeft het bevestigd dat het meer informatie over de game zal onthullen tijdens zijn volgende showcase-evenement, Ubisoft Forward op 10 september 2022.

Assassin's Creed Mirage is de volgende Assassin's Creed-game.



We kunnen niet wachten om je meer te vertellen op 10 september tijdens Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs- Assassin's Creed (@assassinscreed) 1 september, 2022

Dit lijkt de maandenlange berichten te bevestigen dat de game het maximalisme van de Assassin's Creed-serie zal afzwakken en ons slechts één stad zal geven om te verkennen in de vorm van Bagdad.

Het spel zou beginnen met Basim uit Assassin's Creed Valhalla, en spelers hem door zijn jonge leven laten leiden, ver voor zijn interacties met Eivor in dat spel. Hoewel dat nog niet bevestigd is, suggereert het feit dat de berichten over de titel van het spel kloppen, en de afbeelding die Ubisoft Tweeted lijkt zeker op hem.

