Ubisoft+ komt mogelijk binnenkort op Xbox

(Pocket-lint) - Ubisoft zou binnenkort zijn abonnementsdienst voor games beschikbaar kunnen maken voor bezitters van een Xbox-console.

De Ubisoft+-dienst biedt meer dan 100 games, plus DLC en maandelijkse prijzen voor betalende leden. De dienst is al beschikbaar op de pc en in Stadia.

Ubisoft's corporate community manager, Daniel O'Connor onthulde in januari van dit jaar dat het ook "naar Xbox komt in de toekomst". Twitter-gebruiker @ALumia_Italia lijkt nu een logo voor Ubisoft+ te hebben gevonden in de Xbox backend - wat suggereert dat het binnenkort zal worden gelanceerd.

Het is nog niet bekend of Ubisoft+ wordt geïntroduceerd als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, zoals EA Play, of dat het als aparte abonnementsdienst beschikbaar komt op de console.

Op PC kost het £12.99 / $14.99 / €14.99 per maand, waarbij Ubisoft's volledige bibliotheek van games beschikbaar is, plus nieuwe games als ze uitkomen. Misschien zal een Xbox Game Pass-versie alleen archiefspellen bevatten als die inbegrepen zijn.

Dat zou het vergelijkbaar maken met EA Play, dat ook trials en vroege toegang tot sommige Electronic Arts-games biedt aan Game Pass Ultimate-leden.

Ook is nog niet bekend of Ubisoft+ ook op PlayStation komt, hoewel veel Ubisoft-titels onlangs zijn toegevoegd aan de nieuwe PS Plus Extra- en Premium-niveaus.

Geschreven door Rik Henderson.