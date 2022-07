Ubisoft komt met nieuwe Ghost Recon, Splinter Cell en twee andere spellen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is bekend geworden dat Ubisoft de ontwikkeling van een aantal van zijn geplande aankomende games heeft geannuleerd.

Ubisoft heeft gewerkt aan een paar verschillende games die het onlangs heeft geplaagd, die games omvatten een VR-uitstapje voor Splinter Cell in ontwikkeling door Ubisoft's Red Storm studio en het veelbesproken Ghost Recon Frontline.

Nu meldt VGC dat Ubisoft tijdens een financieel gesprek heeft onthuld dat het beide games en andere onaangekondigde games annuleert als gevolg van een "veranderende financiële omgeving".

We zijn behoorlijk teleurgesteld om het nieuws over Splinter Cell VR te horen, zoals we vermoeden dat veel VR-liefhebbers en Splinter Cell-fans dat zullen zijn. De annulering van Ghost Recon Frontline zou ondertussen door velen als een positieve zaak kunnen worden gezien.

Frontline werd eind 2021 voorgesteld als een free-to-play Battle Royale-spel voor 100 spelers, maar met wat extra's in de vorm van doelstellingen om te voltooien op weg naar de overwinning. Er was echter wat weerstand van de fans op het moment van de onthulling en velen waren verward door de richting die de Ghost Recon-franchise werd ingeslagen.

De oorspronkelijke onthullingstrailer kreeg bijna drie keer zoveel 'dislikes' als 'likes' en een heleboel negatieve commentaren en vervolgvideo's. De annulering is dus een logische keuze.

Ubisoft heeft echter nog genoeg andere dingen in de pijplijn. Skull and Bones komt uit op 8 november 2022 en er zijn ook veel geruchten over de volgende Assassin's Creed-games.

Geschreven door Adrian Willings.