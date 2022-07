Skull and Bones krijgt eindelijk een releasedatum

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ubisoft heeft aangekondigd dat Skull and Bones, het piratenspel dat zo lang op zich heeft laten wachten dat herhaaldelijk het gerucht ging dat het geannuleerd was, op 8 november 2022 zal verschijnen.

Het spel onderging eerder dit jaar wat geheimzinnige tests, dus de komst ervan was geen grote verrassing meer, maar het is nog steeds interessant om te horen dat we nog maar een paar maanden verwijderd zijn van het kunnen spelen ervan.

We hebben echter meer dan alleen een trailer, met een gameplay showcase die je hierboven kunt bekijken en die een heel eind op weg is om de vraag te beantwoorden hoe Skull and Bones eigenlijk zal spelen, en waar de gameplay loop uit zal bestaan.

Voor iedereen die Sea of Thieves de afgelopen jaren heeft geprobeerd, ziet het er vrij bekend uit, met hubs waar je quests en taken kunt ophalen, waarbij de open zee lonkt om ze te gaan voltooien.

Aanpassing van je personage en schip zal duidelijk een grote rol spelen, met verschillende maten en vormen van schepen naarmate je hoger in rang komt en beruchtder wordt.

De showcase onthult ook een resource-systeem dat je zal laten wachten naast eilanden en andere locaties terwijl je hun bomen, fruit en meer oogst, wat bevestigt dat je niet in staat zal zijn om je schip te verlaten tenzij je op een veilige plek bent.

Skull and Bones komt niet uit voor oudere consoles, dus je kunt het spel kopen voor PS5, Xbox Series X/S of PC, terwijl het ook te streamen zal zijn op Google Stadia en Amazon Luna.

Geschreven door Max Freeman-Mills.