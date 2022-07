Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De ondergang komt uiteindelijk voor ons allemaal - of in ieder geval voor games met online services. Het komt steeds minder vaak voor dat deze connectiviteitsopties eeuwig blijven bestaan, en Ubisoft bewijst dat principe door later dit jaar een aantal oude onderdelen in een reeks games te sluiten.

Vanaf 1 september 2022 zullen een groot aantal van de bekendste titels, waaronder Ghost Recon: Future Soldier en Assassin's Creed II, bepaalde functies verliezen, variërend van veranderingen zoals het niet kunnen openen of installeren van DLC tot het ontbreken van welke multiplayer dan ook.

Zoals we zeggen, is dit op dit moment heel gewoon in de gamewereld, maar het blijft jammer om te weten dat deze stukken geschiedenis (sommige belangrijker dan andere) niet langer toegankelijk zullen zijn zoals ze nu zijn.

Twee grote uitzonderingen bestaan in de vorm van recentere remasters van Far Cry 3 en Assassin's Creed Brotherhood in het bijzonder, die nog steeds in hun volledige staat zullen werken. Hieronder vind je de lijst van de betrokken games, samen met de details van de veranderingen.

Assassin's Creed II

PC, PlayStation 3: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

Assassin's Creed 3 (release 2012)

PC: Je kunt geen multiplayer spelen, Ubisoft-accounts in-game koppelen of onlinefuncties gebruiken. Daarnaast is het niet mogelijk downloadbare content (DLC) te installeren en te gebruiken.

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Je zult niet in staat zijn om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

Assassin's Creed Broederschap

PC: Je kunt geen multiplayer spelen, Ubisoft-accounts in-game koppelen of gebruikmaken van onlinefuncties. Daarnaast is er geen DLC beschikbaar voor installatie en toegang.

PlayStation 3, Xbox 360: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

Assassin's Creed Liberation HD

PC: Het is niet mogelijk om Ubisoft-accounts in-game te koppelen of onlinefuncties te gebruiken. Bovendien kun je geen DLC installeren of openen.

Assassin's Creed Revelations

PlayStation 3, Xbox 360: Je zult niet in staat zijn om multiplayer te spelen of online functies te gebruiken.

Driver San Francisco

PC: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in de game te koppelen of onlinefuncties te gebruiken. Bovendien is er geen DLC te installeren en is er geen toegang tot DLC.

PlayStation 3, Xbox 360: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

Far Cry 3 (Verschijning 2012)

PC: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in het spel te koppelen of online functies te gebruiken. Daarnaast is het niet mogelijk DLC te installeren of er toegang toe te krijgen.

PlayStation 3, Xbox 360: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in-game te koppelen of onlinefuncties te gebruiken.

Tom Clancy's Ghost Recon: Future Soldier

PlayStation 3, Xbox 360: De multiplayer voor het spel zal niet beschikbaar zijn. Als je de solocampagne wilt spelen, moet je je console in de offline modus zetten.

Prince of Persia: The Forgotten Sands

PC: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in het spel te koppelen of onlinefuncties te gebruiken. Bovendien kun je geen DLC installeren en is er geen toegang tot DLC.

Rayman Legends

PlayStation 3, Wii U, Xbox 360: Het zal niet mogelijk zijn om Ubisoft accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

Stille Jager 5

PC: Het is niet mogelijk om Ubisoft-accounts te koppelen in de game of gebruik te maken van onlinefuncties. Daarnaast is er geen DLC beschikbaar voor installatie en toegang.

Ruimtejunkies

PC (HTC VIVE, Oculus): Als een multiplayer-only titel, zul je het spel niet meer kunnen spelen.

Splinter Cell: Blacklist

PC: Het is niet mogelijk om multiplayer te spelen, Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

PlayStation 3, Xbox 360: Het zal niet mogelijk zijn om Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online functies te gebruiken.

ZombiU

Wii U: Het is niet mogelijk om Ubisoft-accounts in-game te koppelen of online-functies te gebruiken.

