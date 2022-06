Nieuwe Assassin's Creed wordt in september aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ubisoft heeft bevestigd dat het van plan is de volgende stap voorwaarts voor zijn blockbuster Assassin's Creed-franchise in september te onthullen, na het Summer Games Fest te hebben overgeslagen.

Ubisoft heeft hierover eigenlijk alleen maar het volgende gezegd: "De Assassin's Creed-teams hopen dat de community zal genieten van deze vieringen en nodigen alle spelers uit om hen te vergezellen deze september als ze de toekomst van Assassin's Creed onthullen tijdens een zeer speciaal evenement."

Dat is een verleidelijk vooruitzicht, maar het laat de dingen erg open wat betreft wat er daadwerkelijk zal worden aangekondigd. We hebben de afgelopen maanden immers een hoop geruchten gehoord over twee Assassin's Creed-projecten.

Het ene, naar verluidt met codenaam Assassin's Creed Rift, is naar verluidt een kleinere game die zou kunnen fungeren als een nuttig lapmiddel voor de serie door het aanbieden van een meer gerichte versie van de uitgestrekte RPG's van de afgelopen jaren.

Het zou een stealthier focus kunnen hebben, wat een terugkeer zou zijn naar de thema's van eerdere games in de franchise.

Er is ook veel te doen geweest over Assassin's Creed Infinity, dat volgens Ubisoft's eigen woorden de echte toekomst van Assassin's Creed lijkt te zijn. Het zal blijkbaar een live service tijdperk inluiden waar een enkel platform content host over verschillende tijdsperiodes en games.

Ubisoft zou in september een van beide of beide projecten kunnen onthullen, of we zouden iets geheel onbekends te weten kunnen komen, maar we zullen ongetwijfeld snel meer te weten komen over de planning van het evenement.

Geschreven door Max Freeman-Mills.