Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ubisoft heeft een nieuwe mobiele game aangekondigd - Rainbow Six Mobile, die de beste delen van zijn succesvolle tactische shooter Rainbow Six Siege naar mobiele platforms moet brengen.

We hebben alle belangrijke informatie over het spel hier verzameld, dus lees verder om meer te weten te komen over het spel en hoe je je kunt aanmelden om het als een van de eersten te spelen.

Hieronder kun je de eerste trailer van het spel bekijken, die een voorproefje geeft van de tactische actie die het spel wil bieden.

De visuele presentatie is indrukwekkend, hoewel de trailer merkbaar vrij is van de HUD die je tijdens het spelen wel zult hebben - die kun je bekijken in ons gedeelte over gameplay verderop.

Er is nog geen vaste releasedatum voor Rainbow Six Mobile, maar de officiële site is in de lucht met wat nuttige informatie voor degenen die het spel heel graag zo snel mogelijk willen spelen. Het bevestigt dat het spel zowel naar Android als iOS komt.

Deze registratie is voor een gesloten alpha test van het spel, wat ons een beetje inzicht geeft in hoe ver het spel is van release - kortom, vrij ver. Games gaan door meerdere stadia van testen, en alpha tests zijn vrij vroeg in dit proces.

Dit betekent dat we verwachten dat het spel niet veel eerder dan eind 2022 volledig in de app stores zal liggen, tenzij Ubisoft ons kan imponeren met een snellere ontwikkelingsperiode. Voor die volledige release kun je echter nog veel meer tests verwachten, waaronder geografische tests voor de online diensten.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

We weten al aardig wat over hoe Rainbow Six Mobile zal spelen, dankzij de trailer en de officiële website. Net als de volledige versie van Siege wordt het een vijf-tegen-vijf shooter waarbij het ene team aanvallers speelt en het andere verdedigt.

Elk team kan kiezen uit een aantal operators, die unieke speciale vaardigheden hebben waarmee je locaties op een speciale manier kunt versterken of aanvallen, wat elke ronde tot een mooie aanval leidt.

Je kunt barrières en versperringen neerzetten en elkaar in de gaten houden met drones en camera's, maar het hart van de game ligt in de strakke vuurgevechten.

In Siege kun je binnen een paar schoten doodgaan, maar in de mobiele versie ziet het er iets genereuzer uit, omdat de besturing natuurlijk iets minder precies is. Je kunt een glimp opvangen van hoe je scherm er in werkelijkheid uit zal zien dankzij de onderstaande opname.

Je ziet opties voor schieten en beweging, evenals de uitrusting en vaardigheden van je operator, dus het ziet er echt uit alsof de hele Siege-ervaring vertegenwoordigd zou kunnen zijn. Dat gezegd hebbende, er zullen 10 operators zijn bij de lancering, waar het rooster van Siege veel groter is.

We kunnen ons voorstellen dat er meer personages zullen komen in latere upgrades, mogelijk achter betaalmuren of ervaringsbarrières.

We zullen moeten wachten tot we Rainbow Six Mobile in handen hebben voordat we met zekerheid kunnen zeggen hoe het zal spelen, maar de beelden die we tot nu toe hebben gezien, zien er zeker veelbelovend uit, en zouden wel eens iets heel nieuws kunnen bieden in de mobiele shooter-markt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.