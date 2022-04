Ubisoft kondigt Rainbow Six Mobile aan

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ubisoft heeft een reeks geruchten bevestigd door Rainbow Six Mobile aan te kondigen, een aankomende mobiele versie van Rainbow Six Siege die het merk wil uitbreiden naar smartphones en tablets.

Net als de volledige versies van Siege op console en pc, biedt Rainbow Six Mobile tactische vijf-tegen-vijf teamgevechten waarbij het ene team aanvalt terwijl het andere een reeks doelen verdedigt.

De verdedigers kunnen verdedigingen opzetten, waaronder barricades en vallen om hun tegenstanders te verslaan, terwijl aanvallers een reeks eigen trucs hebben om te gebruiken in een poging om te slagen.

Deze veranderen afhankelijk van de personages die je kiest om te spelen, en er zullen er aanvankelijk vijf zijn aan elke kant wanneer de game wordt gelanceerd, allemaal aangepast aan de selectie van de hoofdgame.

Een verschil tussen het hoofdspel en deze mobiele versie lijkt te zijn in hoe snel je tegenstanders kunt doden - Siege is beroemd brutaal met slechts een paar kogels die vaak de dood spellen, maar uit de clips in de trailer hierboven zien de dingen er een beetje meer uit genereus.

Dit is gebruikelijk in mobiele shooters om de iets onnauwkeurigere aanraakbedieningen die de meeste spelers zullen gebruiken, te compenseren, een beperking die het een beetje moeilijker maakt om heel snel te reageren als je wordt aangevallen.

De game heeft nog geen vaste lanceringsdatum, maar de officiële website biedt je wel de kans om je aan te melden voor vroege toegang, waarschijnlijk als onderdeel van het testen voor de release. Het is gratis om te spelen wanneer het uitkomt, zowel op iOS als Android.

Geschreven door Max Freeman-Mills.