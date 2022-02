Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Assassin's Creed-serie wordt met het verstrijken van de tijd steeds groter en groter, maar er zijn sterke geruchten dat er dingen kunnen veranderen met de volgende versie, met de codenaam Rift.

We hebben alle details over de volgende Assassin's Creed-game voor je verzameld, dus zorg ervoor dat je ze hieronder bekijkt.

Voorlopig heeft de veelgeruchte volgende Assassin's Creed-game volgens Bloomberg de codenaam Rift, al is dat lang niet de definitieve titel. Het zal waarschijnlijk van naam veranderen voordat het wordt aangekondigd, dus we zullen moeten afwachten hoe het wordt genoemd.

We hebben ook geen duidelijk idee van wanneer het zou kunnen uitkomen, maar Bloomberg meldt opnieuw dat het naar verwachting eind 2022 of 2023 zal zijn, om een gat in het Assassin's Creed-schema te dichten voordat Ubisoft Infinity kan uitbrengen, wat een meer concrete stap voorwaarts is voor de franchise.

Het belangrijkste feit uit het rapport van Bloomberg over de game in termen van hoe het verhaal zich zal ontvouwen, is dat het naar verwachting zal starten met Basim, die een belangrijke rol speelde in de gebeurtenissen van Assassin's Creed Valhalla , hoewel het waarschijnlijk in zijn eigen tijdsperiode zal plaatsvinden. .

Er zijn ook berichten dat de game een recreatie van het middeleeuwse Bagdad zal bevatten als de belangrijkste setting, iets dat op dezelfde manier niet zal worden geverifieerd totdat of tenzij Ubisoft ervoor kiest om de game op de juiste manier te onthullen.

Het andere grote beetje informatie van Bloomberg (dat op dit moment het enige grote rapport over Rift is) geeft aan dat het de gameplay veel strakker zal benaderen dan recentere Assassin's Creed-games, die duidelijk tot enorme afmetingen zijn uitgebreid met oneindig veel te doen.

De game zal schijnbaar wat meer teruggaan naar de wortels van de serie, met meer nadruk op stealth en dodelijkheid, in een kleinere wereld. Voor fans van de serie kan dit een verademing zijn - ondanks het feit dat Odyssey , Valhalla en Origins nieuwe fans hebben gekregen, is er niets mis met een game die niet tientallen uren nodig heeft om bijna voltooid te zijn .

Geschreven door Max Freeman-Mills.