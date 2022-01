Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ubisoft heeft aangekondigd dat zijn abonnementsservice voor Ubisoft+ games in de toekomst naar Xbox zal komen.

Momenteel beschikbaar op pc en Stadia , biedt het meer dan 100 Ubisoft-backcatalogus en nieuwe games, plus DLC en in-game-items voor een maandelijks bedrag.

Dus, wat kunnen Xbox-gamers verwachten en wat biedt het pc- en Stadia-gebruikers die overwegen te betalen voor lidmaatschap. Lees verder.

Ubisoft+ is de eigen abonnementsservice van de Franse uitgever van games die op een vergelijkbare manier werkt als Xbox Game Pass of EA Play .

Het biedt toegang tot meer dan 100 pc-games (en Stadia-equivalenten) voor een enkel maandelijks bedrag.

Deze omvatten nieuwe en gearchiveerde titels, plus een groot aantal in-game beloningen en downloadbare content. Zo kun je momenteel bijvoorbeeld de nieuwste versies van Far Cry 6, Riders Republic en Assassin's Creed Valhalla spelen, terwijl Rainbow Six Extraction beschikbaar zal zijn op dag één - 20 januari 2022.

Veel oudere titels bevatten de originele Far Cry, Assassin's Creed en Beyond Good and Evil.

Alle games worden lokaal gedownload en gespeeld op je pc, hoewel een tweede betalingsniveau ook Stadia-ondersteuning toevoegt, waardoor een handvol games via de cloud kan worden gespeeld op alle apparaten die toegang hebben tot de service van Google.

Hoewel er nog geen specifieke datum is, zal Ubisoft+ "in de toekomst" aan Xbox worden toegevoegd.

Er zijn twee maandelijkse lidmaatschapsniveaus voor Ubisoft+.

Pc-toegang kost slechts £ 12,99 / $ 14,99 / € 14,99 per maand en omvat de volledige bibliotheek met games, nieuwe titels zodra ze worden uitgebracht, DLC en in-game-items om alleen op een pc-systeem te spelen.

Een abonnement voor meerdere toegangen kost £ 14,99 / $ 17,99 / € 17,99 per maand en voegt Stadia-ondersteuning toe. Een selectie van de totale gamesbibliotheek kan daarom via de cloud worden gespeeld in plaats van ze eerst te downloaden en te installeren.

Het is nog niet bevestigd of Ubisoft+ zal worden toegevoegd aan Xbox Game Pass Ultimate wanneer het arriveert op Xbox One en Xbox Series X/S (zoals EA Play), of dat het beschikbaar zal zijn als een zelfstandige service.

Er is geen woord over of het zal worden toegevoegd aan PlayStation.

Ubisoft+ is grotendeels wereldwijd. Ongeveer 100 landen vallen onder de service.

U kunt hier een volledige lijst met regio's bekijken .

Om meer te weten over Ubisoft + en hoe in te schrijven, hoofd hier .