(Pocket-lint) - Ubisoft brengt zijn onbeperkte game-abonnementsservice naar Xbox- consoles.

Ubisoft+ is al beschikbaar op pc en Google Stadia en biedt meer dan 100 games uit de bibliotheek van de uitgever - zowel archief als nieuw - voor een enkel maandelijks bedrag. Het is vergelijkbaar met EA Play, hoewel er nog geen bevestiging is of het zal worden opgenomen in Xbox Game Pass Ultimate .

Het enige dat we nu moeten doen, is een blogpost van Daniel O'Connor, de manager van de corporate community van Ubisoft. Waarin hij schreef dat het "in de toekomst naar Xbox zal komen".

Naast toegang tot volledige games, zal Ubisoft+ DLC en maandelijkse beloningen bevatten, zoals cosmetica, boosters en in-game items.

Het bericht bevatte ook details over Rainbow Six Extraction die vanaf dag één aan Xbox Game Pass en PC Game Pass wordt toegevoegd. Het is vanaf 20 januari 2022 zonder extra kosten beschikbaar voor leden.

"Door Rainbow Six Extraction beschikbaar te maken voor Xbox Game Pass- en PC Game Pass-leden op de dag en datum van lancering via Xbox Game Pass, laten we zien dat we geloven in de waarde en keuze die game-abonnementen bieden aan spelers", voegde hij eraan toe. Ubisoft SVP, Chris Early.