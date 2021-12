Ubisoft werkt aan Splinter Cell-remake

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Splinter Cell komt terug - de legendarische stealth-gamingfranchise wordt door Ubisoft nieuw leven ingeblazen in de vorm van een remake, vermoedelijk van de eerste game. Dat betekent dat gamers hoogstwaarschijnlijk in de schoenen van superspion Sam Fisher zullen stappen.

Ubisoft nam een ietwat vreemde route om ook de ontwikkeling van de game te bevestigen, in de vorm van een aanmoediging voor de massa om te solliciteren op verschillende banen die het project heeft openstaan, en het klinkt alsof het misschien nog niet zo ver in ontwikkeling is.

Derde Echelon stand-by....



Een Splinter Cell-remake is aan de gang bij @UbisoftToronto . Lees meer over het project en hoe u zich bij het team kunt aansluiten: https://t.co/XOeGAfS7ac pic.twitter.com/9gqZEJ9OyJ — Ubisoft (@Ubisoft) 15 december 2021

Het maakte ook van de gelegenheid gebruik om de serie vanaf het bescheiden begin te laten zien, om nieuwkomers en mensen met nostalgie een kans te geven om opnieuw te waarderen wat een belangrijke reeks games de Splinter Cell-serie is geweest.

Er gaan al geruime tijd geruchten over een nieuwe game in de franchise, maar het is heel goed nieuws dat de game een remake zal zijn, en dat betekent dat het deel uitmaakt van een patroon van grote franchises die recentelijk een remake hebben gekregen, met mensen als Star Wars: Knights of the Old Republic en Dead Space krijgen momenteel al een upgrade-behandeling.

Ubisoft heeft bevestigd dat het van de grond af opnieuw zal worden gebouwd, op zijn nieuwste interne game-engine Snowdrop, en dat het geen revolutie teweeg zal brengen in het originele concept door het om te zetten in een open-wereldgame, of iets dergelijks, wat veelbelovend is voor de puristen. Het kan echter een tijdje duren voordat we iets wezenlijks van het project zien op het gebied van gameplay, dus we houden onze oren naar de grond.