(Pocket-lint) - Ubisoft heeft een reeks gamevertragingen aangekondigd, waaronder tegenslagen voor de langverwachte remake van Prince of Persia: Sands of Time, evenals de aankomende gratis te spelen shooter The Division Heartland.

Beide zullen nu blijkbaar worden uitgebracht in het fiscale jaar dat eindigt in maart 2023, wat eigenlijk nog steeds een behoorlijk groot venster is waarin ze begin 2022 of een jaar daarna zouden kunnen verschijnen, afhankelijk van hoe de dingen gaan.

De remake van Prince of Persia is een project dat volgens verschillende rapporten intern al veel vertragingen heeft opgelopen en dat consequent uitlekte voordat het uiteindelijk vorig jaar werd onthuld. Het was oorspronkelijk bedoeld om in januari uit te komen, dus het heeft onderweg duidelijk wat verkeersdrempels geraakt.

The Division Heartland werd ondertussen aangekondigd in mei, maar had nog geen vast releasevenster. Door de schietactie van The Division over te nemen naar een free-to-play-systeem, kan het een behoorlijk grote stap zijn van Ubisoft om deel uit te maken van de free-to-play-markt.

Het heeft echter duidelijk wat meer tijd nodig in de oven, en met Ghost Recon Frontline ook als gratis te spelen optie, en ook recentelijk een vertraging opgelopen, zou het van 2022 een behoorlijk groot jaar kunnen maken voor de uitgever.