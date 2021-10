Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van het 20-jarig jubileum van de franchise, heeft Ubisoft de nieuwste stap onthuld voor Ghost Recon - Frontline, een nieuwe multiplayer-shooter die volledig gratis te spelen is en eruitziet alsof hij een unieke smaak zal hebben in het drukke Battle Royale-veld.

Van wat Ubisoft zegt, gaat het elementen uit een paar bestaande games in de kern van de gameplay-structuur mengen en zal het geen krimpende cirkel gebruiken als kernmethode om spelers in dezelfde ruimtes te dwingen.

In plaats daarvan zal het doelen bevatten waarover ze kunnen vechten, zoals in Hunt: Showdown of Escape from Tarkov, samen met aangewezen extractiezones waar de gevechten waarschijnlijk het hevigst zullen worden. Spelers kunnen een squad vormen en de hele trailer bevat groepen van drie, dus je kunt er gerust vanuit gaan dat dit bij de lancering een maximum is.

In totaal zullen er "meer dan 100 spelers" op elke server zijn, dus het is een behoorlijke serveromvang, hoewel Call of Duty Warzone en de aankomende Battlefield 2042 het aantal spelers verhogen.

Toch schetst de trailer een beeld van dynamisch plezier, met ondersteuning die in de lucht kan worden gedropt en veel wapens en hulpstukken om van te profiteren. Het is nog onduidelijk of er een soort respawn- of terugkoopmechanisme is om dode spelers weer in het spel te krijgen, een grote variabele voor meer casual spelers, maar er zouden binnenkort meer details naar voren moeten komen.

Ubisoft gaat later in oktober een paar gesloten tests van de game uitvoeren en je kunt je hier op de website registreren voor een kans om deel te nemen als de trailer je interesse heeft gewekt.