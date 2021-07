Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er was niet veel ruimte tussen het plagen van Ubisoft dat het op het punt stond zijn volgende grote game in de Tom Clancy-lijn te onthullen en dat spel daadwerkelijk onthuld zou worden, dus nu weten we dat XDefiant onderweg is.

Het is een gratis te spelen FPS die facties van verschillende Tom Clancy-games zoals The Division, Rainbow Six en meer samenbrengt om op klassen gebaseerde gevechten te bieden die sterk lijken op een Call of Duty-concurrent.

Er circuleert nu volop gameplay van XDefiant in beweging, en het ziet eruit als een snelle shooter, waarbij Ubisoft duidelijk hoopt dat het vrij zijn om te spelen het zal helpen een stevig gebruikersbestand aan te trekken wanneer het wordt uitgebracht.

Het is een 6v6-spel, op strakke kaarten, en elke speler heeft krachten om een beroep op te doen in de stijl van Overwatch of Valorant, naast het strakke vuurgevecht en realistische wapens. Het ziet er allemaal redelijk solide uit, hoewel de echte uitdaging zal opvallen in een markt die al wordt gedomineerd door Call of Duty, met ook een grote Battlefield-game om de hoek.

Hoewel gratis zijn zou moeten helpen, is het ook de moeite waard om te onthouden dat Ubisoft dezelfde hand speelde met Hyper Scape, de grote Battle Royale-hoop die ongeveer een jaar geleden werd gelanceerd, maar sindsdien in relatieve onbekendheid is geraakt in vergelijking met grote hitters zoals Fortnite en Warzone. Het zal interessant zijn om te zien of XDefiant hetzelfde lot kan vermijden.

Hoe dan ook, je kunt je nu registreren op de website van de game om deel te nemen aan een vroege openbare test op 5 augustus, dus dat is een geweldige kans om het zelf uit te proberen. We hebben nog geen volledige releasedatum, maar deze tests geven aan dat het niet al te ver weg is.