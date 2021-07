Hoe je de onthulling van de nieuwe Tom Clancy-game kunt zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De videogame-afstamming van Tom Clancy is er een die bestand is tegen echt onderzoek - het heeft een aantal van de beste tactische shooters die ooit zijn uitgebracht in zijn line-up, in zowel third- als first-person-genres.

Hoewel Rainbow Six Siege de naam al een paar jaar draagt, omdat het zichzelf opnieuw uitvindt en relevant blijft, staan we op het punt een gloednieuwe Tom Clancy-game van Ubisoft te bekijken, zo is bevestigd.

Morgen wordt het helemaal wild



Stem af om 11.00 uur PT / 20.00 uur CEST voor de wereldwijde onthulling van een gloednieuwe game in het Tom Clancys-universum. — Ubisoft (@Ubisoft) 18 juli 2021

Het aangekondigde evenement zal de game onthullen en ons in één keer de juiste gameplay laten zien, en het is net om de hoek en vindt later op de dag plaats. Je kunt het echter hier bekijken, aangezien we de videofeed bovenaan deze pagina hebben ingesloten.

We gaan ook niet helemaal blind naar binnen - IGN heeft een eerste glimp van de game in beweging gepost, zelfs voordat we de titel weten, die je hieronder kunt bekijken.

Krijg snel een voorproefje van een gloednieuwe Ubisoft-game, hier en nu!



We hebben de kans gehad om te zien hoe het er van dichtbij uitziet en we kunnen niet wachten om je meer te vertellen. Houd @Ubisoft morgen 19 juli om 11.15 uur PT in de gaten voor de volledige onthulling. pic.twitter.com/nZkZB8kKNf — IGN (@IGN) 18 juli 2021

Het is duidelijk een first-person shooter, maar lijkt meer op iets als Valorant of Call of Duty dan op een tactische shooter, dus het zal interessant zijn om meer te weten te komen wanneer het evenement later op de dag wordt uitgezonden.