(Pocket-lint) - De zaken gaan snel in gaming, zoals altijd - na een reeks rapporten over een aanstaande live servicegame om de Assassins Creed-franchise vooruit te helpen, is Ubisoft doorgegaan en heeft bevestigd dat het werkt aan Assassins Creed Infinite.

In een nieuwe blogpost schetst het in redelijk zakelijke bewoordingen hoe het wil voorkomen dat de franchise een wordt waarin verschillende studios verschillende games maken en naar een systeem toe waar de franchise op één plek kan bestaan.

Als dat klinkt alsof het een gecentraliseerd live-servicesysteem zou kunnen betekenen, lees je het goed. Hoewel de post meer dan een beetje mager is over de werkelijke details, laat het zien dat de rapporten die we hebben gehoord niet ver van de basis af liggen. De game (of platform, afhankelijk van hoe je het bekijkt) is blijkbaar echter nog in een zeer vroege ontwikkeling.

Er staat inderdaad dat de game op dit moment alleen de codenaam Infinity heeft, dus die naam kan worden gewijzigd. De grote interne verschuiving aan de kant van Ubisoft is om van Assassins Creed een franchise voor meerdere studios te maken die leiderschap heeft waar het het nodig heeft.

Het bericht wordt afgesloten met het beloven van meer nieuws over aankomende inhoud voor de laatste game, Valhalla, evenals meer nieuws over Infinity wanneer het klaar is, maar we gaan ervan uit dat dit niet lang zal duren.

Het eerdere Bloomberg-rapport had beweerd dat Infinite een soort hub zal zijn waardoor spelers toegang hebben tot meerdere historische tijdsperioden tegelijk en de capaciteit zullen hebben om meer van deze toe te voegen zodra het is uitgebracht. Hoe radicaal een verschuiving dit is, en hoeveel instellingen het precies omvat, kan in dit stadium niet duidelijk worden beantwoord.