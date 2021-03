Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Far Cry-serie is geëvolueerd tot een van de meest populaire sandbox-shooter-franchises ooit, en het is een grote fan van huppelen over de hele wereld tussen inzendingen. Far Cry 6 is aangekondigd en onthuld, en het ziet er voorspelbaar explosief uit.

We hebben hier alle belangrijke details voor je, inclusief details over de releasedatum, trailers en gameplay-informatie, dus blijf lezen om alles te weten te komen wat je moet weten.

squirrel_widget_2682686

We hebben een eerste trailer voor Far Cry 6 gekregen tijdens Ubisofts Forward-evenement in juli 2020, en het is een dikke filmische kijk op wat we aannemen dat de belangrijkste antagonist van de game zal zijn, en zijn interessante houding ten opzichte van vaderschap en ouderschap.

Op dat moment hoopten we dat het niet te lang zou duren voordat we wat gameplay te zien kregen en een geschetste releasedatum van 18 februari 2021 kregen, maar die informatie is niet meer actueel. Gezien de timing van de COVID-19-pandemie en de bijbehorende veranderingen van thuiswerken, lijkt het erop dat Far Cry 6 tot op zekere hoogte is vertraagd.

We hopen nog steeds dat het later in 2021 kan worden uitgebracht, hoewel hoe langer we gaan zonder nieuws te horen, hoe optimistischer het wordt. Maar als 2021 niet slaagt, denken we dat 2022 bijna gegarandeerd is - Ubisoft zal niet te lang willen duren zonder een release van een van zijn grootste franchises.

Toen Far Cry 6 voor het eerst werd onthuld, hadden we de next-gen consoles nog niet in handen waarvan we nu het geluk hebben te genieten. Zelfs toen werd bevestigd dat de game generatieoverschrijdend zou zijn.

Met een andere Ubisoft-release als leidraad, Assassins Creed Valhalla , zullen de PlayStation 5 en Xbox Series X / S de beste plek zijn om Far Cry 6 te spelen voor soepele framesnelheden en betere beelden.

Het zal echter nog steeds verschijnen op de PS4 en Xbox One (met gratis upgrades naar de volgende generatie wanneer je het krijgt), evenals op pc-rigs over de hele wereld. Zoals we maar al te vaak moeten opmerken, zouden we geen hoop koesteren op een Switch-versie - tenzij er een enorme hardware-upgrade komt voor de console van Nintendo, is het onwaarschijnlijk dat het zal kunnen kampen met de beelden van Far Cry 6.

Far Cry 6 neemt spelers mee naar het eiland Yara, dat op zoek is naar de hele wereld zoals Cuba, net zoals de omgeving van Far Cry 4 was gemodelleerd naar Tibet en Nepal. Het eiland verkeert in een staat van totale chaos, onder toezicht van de lokale dictator Antón Castillo.

Hij wordt met echte dreiging gespeeld door Giancarlo Esposito, met wie Breaking Bad-fans volledig bekend zullen zijn, en ziet eruit als een echt krachtige antagonist. De onthullingstrailer toonde ook Castillos zoon, Diego, die wordt verzorgd om hem op te volgen. Het ziet eruit als een harde wereld voor Diego, en het slimme geld is niet aan hem om eruit te komen als een evenwichtige, rustige volwassene.

Spelers zullen deelnemen aan een guerrilla-revolutie met de mensen van Yara, volgens Ubisoft, spelen als Dani Rojos en in het begin kiezen of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. Hoe dan ook, het zal een hoofdpersoon met volledige stem zijn, geen stomme codeur.

Er komen enkele vrij grote veranderingen in de Far Cry-formule in het zesde uitje, wat zeer welkom zou moeten zijn na de laatste paar uitstapjes die een beetje terrein hebben teruggetrokken. Om te beginnen is de omgeving volgens de ontwikkelaars de grootste die de serie tot nu toe heeft gezien.

Het is ook de thuisbasis van een grote stad, Esperanza, niet alleen de kleine nederzettingen die in eerdere games te zien waren, en die omgevingen betekenen meer verticaliteit dankzij hoge gebouwen. De wapens die je gebruikt, zullen er ook een beetje anders uitzien - omdat dit een revolutie is in een lang geblokkeerde staat, zal er een meer zelfgemaakte esthetiek zijn.

We zijn er zeker van dat er ook meer militaire wapens zullen verschijnen, maar screenshots laten tot nu toe een paar geplaveide bijlagen en wapens zien die er verleidelijk uitzien en mogelijk een meer diepgaande terugkeer kunnen betekenen naar de Far Cry-knutselbomen die we allemaal kennen en liefde.

Er zullen duidelijk ook enkele zware opties beschikbaar zijn - we hopen heel erg dat de tank in de kopafbeelding voor dit stuk bestuurbaar is, en dat vliegbare voertuigen ook terugkeren, en we zien geen reden om aan beide hoeken te twijfelen.

Far Cry 5 introduceerde een Guns For Hire-systeem waarmee je kunt samenwerken met AI-metgezellen, geïnspireerd door het buddy-systeem van Far Cry 2, en dat zal ook terugkeren in Far Cry 6. We weten niet veel over deze personages, maar Ubisoft zegt dat ze groter zullen zijn dan het leven. Degene waar we alle details over hebben, is de ietwat teleurstellend genoemde Chorizo, een schattige kleine weinerhond die je zal helpen wanneer dat nodig is.

squirrel_widget_2682686

Geschreven door Max Freeman-Mills.