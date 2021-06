Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het komt niet vaak voor dat je het begin van de ontwikkeling van een game kunt volgen, maar in het geval van Rainbow Six Extraction is dat heel goed mogelijk.

In 2018 kreeg Rainbow Six Siege een tijdelijke modus genaamd Outbreak, waarin spelers in driemans-vuurteams een aantal leuke doelen moesten voltooien in een omgeving die werd verpletterd door een buitenaards zombievirus. Het was erg leuk en genoot zon succes dat er een op zichzelf staande game werd aangekondigd. Nu, een paar jaar later, wachten we er nog steeds op. Ontdek hier alles wat u moet weten.

squirrel_widget_4956367

Rainbow Six Quarantine (zoals het toen heette) werd voor het eerst onthuld in 2019 op E3, na het Outbreak-evenement in Siege in 2018, met de belofte van een release begin 2020.

Die datum ligt duidelijk ver achter ons in de achteruitkijkspiegel en leek toen al ambitieus. Maar nu, nadat Ubisoft de game uitgebreid heeft laten zien tijdens E3 2021, weten we dat het op 16 september 2021 zal verschijnen - er is niet te lang te wachten!

Er is hier echter een olifant in de kamer - de titel van het spel. Meerdere lekken begin 2021 gaven aan dat de naam van de game, op dat moment Quarantine genaamd, zou worden veranderd om niet al te ingewikkelde redenen.

De wereld is het afgelopen jaar veel veranderd en concepten als uitbraken en quarantaines zijn voor veel mensen veel dichter bij huis gekomen, dus het is alleen maar verstandig dat Ubisoft niet wil klinken als een soort grimmige cash-in op de wereldwijde pandemie die zo velen pijn heeft gedaan.

Nu weten we dat het Extraction heet, dankzij de aankondigingsvideo hierboven, zodat we ons weer op de game zelf kunnen concentreren, niet op de titel.

Extraction werd aangekondigd toen next-gen consoles slechts geruchten waren, in plaats van fysieke releases die mensen in huis hebben, en als zodanig op weg was naar pc, PS4 en Xbox One.

Het is duidelijk dat dat nu waarschijnlijk verouderde informatie is, en we weten dat de game ook zal verschijnen op PS5 en Xbox Series X/S — het is een cross-gen-titel, zoals je op dit moment zou verwachten. Gezien de ondersteuning van Ubisoft voor het streamingplatform, weten we ook dat het ook naar Google Stadia zal komen.

Qua gameplay kunnen we veel tips halen uit de 2018-modus van Siege - Outbreak. De gameplay die op de E3 werd onthuld, bevestigt dat Extraction in feite een aanzienlijk verbeterde versie van die spelmodus is.

Het feit dat Extraction is gebaseerd op de engine van Siege, betekent dat het dezelfde strakke vuurgevechten en tactische opties biedt, met veel vernietigbaarheid en opties in de omgeving.

Er is ook een selectie van Sieges bekende operators om uit te kiezen, die elk hun eigen speciale vaardigheden en tools meebrengen, samen met een pool van wapens en gadgets die door helden worden gedeeld.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 20 juni 2021

Extraction laat spelers kennismaken met een buitenaardse dreiging, de Archaeans. Bij elke missie (of Incursion) nemen spelers meerdere doelen in een reeks gebieden, waarvan sommige informatievergaring vereisen en andere hen vragen om trackers op buitenaardse nesten te plaatsen.

Luchtsluizen nemen de rol aan van de veilige kamers van Left 4 Dead tussen zones, en alle spelers die achterblijven wanneer de luchtsluiszegels worden gered van slijmerige archaïsche bomen in latere zones, lijkt een stevige uitdaging.

Het ziet er allemaal heel gelikt en indrukwekkend uit, met heel veel verschillende mechanica om in overweging te nemen als je door een niveau gaat dat overgaat van stealth naar totale vuurgevechten, dus we kunnen niet wachten om het in handen te krijgen en een spel te spelen.

squirrel_widget_4956367

Geschreven door Max Freeman-Mills.