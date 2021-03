Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het komt niet vaak voor dat je het begin van de ontwikkeling van een game kunt traceren, maar in het geval van Rainbow Six Quarantine (of, zoals we zullen bespreken, hoe het ook wordt genoemd) is dat heel goed mogelijk.

In 2018 kreeg Rainbow Six Siege een tijdelijke modus genaamd Outbreak, waarin spelers in driekoppige fireteams een aantal leuke doelen moesten voltooien in een omgeving die werd overspoeld door een buitenaards zombievirus. Het was erg leuk en genoot zon succes dat er een stand-alone game werd aangekondigd. Nu, een paar jaar later, wachten we er nog steeds op. Hier vindt u alles wat u moet weten.

Rainbow Six Quarantine werd voor het eerst onthuld in 2019 op E3, na het Outbreak-evenement in Siege in 2018, en de trailer hierboven toonde de sfeer en setting van de game een beetje. Het eindigt met de belofte van een release begin 2020.

Die datum ligt duidelijk ver achter ons in de achteruitkijkspiegel, en leek toen zelfs ambitieus. Sindsdien hebben we geen duidelijke update gekregen met betrekking tot een verwachte releasedatum, maar we hopen dat we niet al te ver weg zijn om meer te weten te komen. Als de game aanvankelijk gepland was voor begin 2020, zou je kunnen hopen dat het zelfs met een solide herziening nog steeds op schema ligt om ergens in 2021 uit te komen.

Er is hier echter een olifant in de kamer - de titel van het spel. Meerdere lekken in het begin van 2021 gaven aan dat de naam van de game zou worden gewijzigd om redenen die niet bijzonder gecompliceerd zijn.

De wereld is het afgelopen jaar enorm veranderd, en concepten als uitbraken en quarantaines zijn voor veel mensen veel dichter bij huis gekomen, dus het is niet meer dan logisch dat Ubisoft niet zou willen klinken als een soort van grimmige cash-in op de wereldwijde pandemie die zo velen heeft gekwetst.

Hoe het spel precies gaat heten is niet aangekondigd - sterke aanwijzingen dwarrelden kort rond de ondertitel "Parasite" , maar deze werden even snel ontkracht en nu kunnen we alleen maar wachten. Voor onze doeleinden zullen we het quarantaine blijven noemen totdat de nieuwe naam officieel is bevestigd.

Quarantaine werd aangekondigd toen next-gen consoles slechts geruchten waren, in plaats van fysieke releases die mensen thuis hebben, en als zodanig op weg was naar pc, PS4 en Xbox One.

Het is duidelijk dat dat nu waarschijnlijk verouderde informatie is, en we zouden er zeker van zijn dat de game ook zal verschijnen op PS5 en Xbox Series X / S wanneer deze verschijnt. In feite zou het in theorie zelfs een titel van de volgende generatie kunnen zijn. Het meest waarschijnlijke scenario is echter dat het een titel van meerdere generaties is die op meerdere consoles werkt, afhankelijk van de versie die u ophaalt.

Qua gameplay kunnen we veel aanwijzingen halen uit de 2018-modus van Siege - Outbreak. Op basis van dat sjabloon zouden we verwachten dat Quarantine ook een coöpspel voor drie personen is waarin spelers samen missies uitvoeren.

Het feit dat Quarantine is gebaseerd op de engine van Siege, betekent dat je strakke vuurgevechten en tactische opties kunt verwachten, en we verwachten dat specialismen van operators, zoals die in de multiplayer-titel, een optie zouden moeten zijn, zodat we een reeks interessante gadgets kunnen inzetten als handige tools. .

In feite is onlangs een clip van 3 seconden van een gameplay gelekt via Reddit , waardoor al die aannames correct lijken, ook al is het niet veel om door te gaan:

Het toont beweging en vuurgevechten die duidelijk rechtstreeks uit Siege komen, maar buitenaardse gloop die er volkomen vreemd aan is, en een omgeving die ook niet herkenbaar is. De game ziet er ook niet naar uit dat hij zich in een te vroege ontwikkelingsfase bevindt.

Dat kleine lek werd enorm uitgebreid toen streamers eind maart 2021 de game uitzonden die werd gespeeld en een NDA braken. Deze streams duurden niet lang na waarschuwingen vanwege auteursrechtklachten, en om die reden zullen we ze niet koppelen, maar hun inhoud heeft online golven gemaakt.

De gameplay toonde wat blijkbaar de tutorial van het spel is, waarbij spelers kennis maakten met een selectie van operators uit Siege, en inderdaad de buitenaardse dreiging, archaeans genaamd, gedetailleerd beschrijft. Het bevestigt dat elke missie (of inval) die spelers op zich nemen meerdere doelen over een reeks gebieden bezetten, waarvan sommige het verzamelen van informatie vereisen en anderen hen vragen om trackers op buitenaardse nesten te planten.

Airlocks spelen de rol van Left 4 Deads veilige kamers tussen zones, en alle spelers die achterblijven wanneer de luchtsluiszegels in latere zones moeten worden gered van slijmerige archaïsche bomen, een schijnbare uitdaging.

De opkomst van deze ongeoorloofde gameplay-glimpen heeft ons hoop gegeven dat een officiële gameplay-onthulling vrij snel om de hoek zou kunnen komen, maar we zullen moeten afwachten hoe nauwkeurig deze lekken uiteindelijk worden vergeleken met de echte deal.

Geschreven door Max Freeman-Mills.