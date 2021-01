Assassins Creed VR en Splinter Cell VR bevestigd door Ubisoft-vacatures

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens Facebook Connect in 2020 kondigde Oculus aan dat Assassins Creed VR en Splinter Cell VR in de toekomst zullen verschijnen voor Oculus-apparaten.

Nu lijkt het erop dat die VR-games opnieuw zijn bevestigd door vacatures op de officiële website van Ubisoft .

Het bedrijf is op zoek naar mensen voor een aantal functies die verband houden met de nieuwe spellen. Voor Assassins Creed VR zijn er bijvoorbeeld verschillende rollen vermeld, waaronder VR-game-ontwerper, senior VR-game-ontwerper, ontwikkelingstester en QA-tester.

Ondertussen is Ubisoft ook van plan om maar liefst 17 mensen te werven om te helpen met Splinter Cell VR. Dit omvat iedereen, van Producers tot hoofdspelontwerpers, echte artiesten en meer. Upload VR zag dat op een gegeven moment "Network Programmer" als een van de rollen werd vermeld. De functieomschrijving voor die post omvat schijnbaar "... het ontwikkelen van kernfuncties voor meerdere spelers en gameservices met behulp van de bestaande online infrastructuur."

Dit zou een hint kunnen zijn dat Splinter Cell VR niet alleen stevig in de maak is, maar dat Ubisoft opties overweegt om ook een multiplayer-modus voor de game te maken.

Een ander opmerkelijk punt is dat de rollen voor beide nieuwe virtual reality-games de behoefte aan ervaring met de Unity-game-engine vermelden. Dit is niet de standaard engine van Ubisoft en kan betekenen dat deze games vanaf de grond af worden gebouwd, specifiek voor virtual reality.

Het is mogelijk dat, aangezien deze games voor het eerst werden aangekondigd door Oculus, ze als eerste naar de headsets van dat bedrijf komen. Misschien voor de Oculus Quest 2? De tijd zal het leren.

Helaas is er geen woord over de releasedatum voor deze games, maar het is redelijk om aan te nemen dat het nog een tijdje zal duren. We kunnen niet wachten.

Geschreven door Adrian Willings.