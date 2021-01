Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Microsoft heeft de Xbox Game Pass volop gestort, zoals met de toevoeging van EA Play zonder extra kosten. Nu lijkt het erop dat er weer een nieuw voordeel naar de abonnementsservice komt. Jez Corden van Windows Central beweerde onlangs op Twitter dat Ubisofts Uplay + mogelijk lid wordt van Xbox Game Pass.

Microsoft heeft een paar abonnementsservices voor eigenaren van de Xbox One, Xbox Series X en Xbox Series S. Er is Xbox Live Gold , een maandelijks lidmaatschap dat vereist is om online te spelen, en dan is er de Xbox Game Pass , waarmee je toegang hebt tot honderden spellen voor slechts één maandelijks bedrag. Maar als je upgradet naar Xbox Game Pass Ultimate, krijg je Xbox Live Gold plus Xbox Game Pass voor pc, evenals EA Play en toegang tot Xboxs Cloud Gaming-service (voorheen Project xCloud genaamd).

Met Xbox Games Pass kun je de games downloaden en zo vaak spelen als je wilt, zolang je het maandelijkse bedrag blijft betalen. Sommige titels worden mogelijk niet meer beschikbaar als andere worden toegevoegd, maar je hebt ook de mogelijkheid om een van de collecties direct tegen gereduceerde prijzen te kopen. Microsoft voegt ook releases van zijn eigen games toe zodra deze in de winkels verkrijgbaar zijn.

Wat betreft Ubisoft Uplay +, op basis van wat Corden heeft gehoord, is er "een grote kans" dat het binnenkort aankomt.

Ik heb geruchten gezien dat Ubisoft Uplay + toetreedt tot Xbox Game Pass Ultimate.



Ik denk dat dit een grote kans heeft om waar te zijn, op basis van dingen die ik heb gehoord. - Jez (@JezCorden) 30 december 2020

Corden heeft een geweldige staat van dienst met Xbox-gerelateerde geruchten, en aangezien Microsoft heeft gezegd dat het meer EA Play-achtige samenwerkingen wil doen voor Xbox Games Pass, vermoeden we dat het zeker in onderhandeling is met Ubisoft om Uplay + naar de dienst te brengen. We laten het je weten als we meer te weten komen.

Geschreven door Maggie Tillman.