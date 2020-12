Vergeet Spotify Wrapped, de versie van Ubisoft voor gamers is veel leuker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je van Ubisoft-games houdt , dan zul je deze kleine samenvatting van je spelervaringen die het bedrijf heeft omgezet in een gepersonaliseerde video, zeker waarderen.

Je hebt dit soort dingen waarschijnlijk gezien met Spotify Wrapped , waar je afspeelgeschiedenis wordt gepresenteerd in een hip formaat om te laten zien waar je het afgelopen jaar naar hebt geluisterd. Het is handig, maar het is lang niet zo cool als de Ubisoft Connect Wrap-Up .

Voor gamers die genoten hebben van Far Cry, Assassins Creed, The Division, Rainbow Six Siege en meer, geeft deze pagina je een overzicht van de afgelopen vijf jaar met je eigen statistieken.

Dit omvat basiszaken zoals hoeveel uur je bent verzonken in games, hoeveel games je hebt gespeeld en wat je drie favoriete games zijn. Maar het laat ook specifieke statistieken van die spellen zien, inclusief zaken als hoeveel kills je hebt, je kill death-ratio, winst / verlies-statistieken en meer.

Dit alles wordt vervolgens omgezet in een gepersonaliseerde video en aangepaste landingspagina waarvan u kunt genieten en die u kunt delen met uw vrienden . De resultaten zijn natuurlijk alleen interessant als je een aantal games hebt gespeeld. Als je maar een uur in een game hebt doorgebracht, zijn de gegevens waarschijnlijk lachwekkend .

Misschien zien de dingen er over vijf jaar een beetje anders uit?

Geschreven door Adrian Willings.