(Pocket-lint) - Ubisoft en Reebok werken samen voor de release van Assassins Creed Valhalla, het volgende deel in de Assassins Creed-franchise.

Ze lanceren een capsulecollectie met trainers, kleding en accessoires - allemaal geïnspireerd op de game van Ubisoft. Elk stuk bevat het Assassins Creed Valhalla x Reebok-logo en symbolen uit de Noorse mythologie die in het spel voorkomen. Denk aan noorderlicht, raven en bijlen.

De collectie wordt bekroond door drie trainers. Hier is hoe Reebok ze beschreef:

Zig Kinetica

Geïnspireerd door het diepe zwart van de Scandinavische nacht en het noorderlicht is de Zig Kinetica x Assassins Creed Valhalla ontworpen met een bovenwerk van zwart voorgevormd mesh, gebouwd rond de kenmerkende zigzagvormige, energieteruggevende zool in smaragdgroene zee. Viking Lifestyle, het model heeft het symbool voor Synin, een raaf die een belangrijk kenmerk van de Noorse mythologie vertegenwoordigt, en helpt sleutelfiguur Eivor op zijn reis. "

Club C Revenge

"Eenvoudig maar veelzijdig, de Club C Revenge x Assassins Creed Valhalla heeft een zacht suède bruin bovenwerk met overal smaragdgroene zee en zwarte slagen. Op de hiel heeft het silhouet een dubbel strijdbijlsymbool, de belichaming van Noorse veelzijdigheid en een van de meest iconische Viking-symbolen. "

Klassieke lederen erfenis

Met een koudgrijs bovenwerk en highlights in zowel smaragdgroene zee als smaragdgroene waas, is de Classic Leather Legacy x Assassins Creed Valhalla, een retro-running geïnspireerd lifestyle-silhouet, de perfecte keuze voor diegenen die niet willen kiezen tussen het heden en het verleden. Het in reliëf gemaakte raafsymbool op de hiel, dit detail, spreekt nogmaals over de diepe betekenis van deze wezens voor de Vikingen. "

De collectie bevat ook twee hoodies, een pet en sokken. Het is vanaf 7 november 2020 verkrijgbaar bij Reebok en vier dagen later bij andere retailers.

Ondertussen komt Assassins Creed Valhalla uit op 10 november 2020.

