(Pocket-lint) - Ubisoft lanceert op 29 oktober naast Watch Dogs: Legion een nieuwe verbonden dienst.

Ubisoft Connect maakt cross-play en progressie tussen de titels in de toekomst mogelijk, zodat je kunt beginnen en spelen op het ene platform, maar dan verder kunt gaan waar je was gebleven op een ander.

Dat betekent dat als je een Xbox One X en Stadia hebt , je kunt schakelen en spelen op beide platforms, waarbij opgeslagen games voor beide toegankelijk zijn. Bovendien kun je in online multiplayer spelen tegen iedereen met een console, cloudservice of pc.

Dit werkt voor spelers met Ubisoft- , PlayStation-, Xbox-, Nintendo Switch- en Stadia-accounts. Je console of Stadia-account moet aan je Ubisoft-account zijn gekoppeld, maar dat is alles.

Het aanmaken van een Ubisoft-account is gratis.

Naast cross-play en cross-progressie, neemt Ubisoft Connect de beste aspecten van de huidige Ubisoft Club over. Je krijgt XP en eenheden door games te spelen, waarbij je de laatste kunt besteden aan in-game items en bonussen.

Als onderdeel van de lancering van Ubisoft Connect, ontgrendelt de uitgever meer dan 1.000 legacy Ubisoft Club-beloningen waar spelers gratis van kunnen genieten. Lees meer op de officiële Ubisoft Connect-website .

Geschreven door Rik Henderson.