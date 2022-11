Hoe gebruik je de Steam Deck UI op je PC?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Valve heeft onthuld dat de desktop client van Steam nu de Steam Deck user interface ondersteunt. Het is dus mogelijk om met een paar stappen die schone UI op je pc te hebben.

We zijn grote fans van het gebruiksvriendelijke ontwerp van Steam Deck voor toegang tot en bladeren door zowel de Steam-winkel als de bibliotheek. Als u dat ook bent en graag Steam op de grote beeldmodus op uw pc gebruikt, volg dan deze gids om erachter te komen hoe u de instelling kunt inschakelen.

Toegang tot de Steam Beta

Om de Steam Deck UI op je desktop te gebruiken, moet je eerst een paar eenvoudige stappen doorlopen om toegang te krijgen tot de Steam Beta.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit geeft je toegang tot nieuwe functies en updates voor je Steam-client. Het is gratis en je kunt het proces op elk moment terugdraaien als de ervaring je niet bevalt en je je wilt afmelden.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 10 mei 2022 PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX loopt deze hele week op Pocket-lint.

De toegang tot de Steam Beta volgt deze stappen:

Open Steam Klik op het Steam-menu linksboven Klik op de instellingen optie Zoek onder het account gedeelte naar "Beta deelname". Klik op wijzigen Via de beta deelname drop-down selecteer je "Steam Beta Update". Klik ok Steam zal dan opnieuw opstarten en updaten

Pas de eigenschappen van Steam aan

Je bent er nog niet helemaal, er is nog een andere stap die je moet doorlopen om de Steam Deck UI op je bureaublad te krijgen. Dit omvat het bewerken van je Steam launch shortcut om er een extra parameter aan toe te voegen. Om dat te doen:

Klik met de rechtermuisknop op uw Steam-snelkoppeling (op uw bureaublad of op de taakbalk) Klik op Eigenschappen Klik op het tabblad Snelkoppeling in het venster dat verschijnt Voeg dan -gamepadui toe aan het einde van het doel, zodat er staat: "C:\Program Files (x86)\Steamsteam.exe" -gamepadui Klik op ok Sluit Steam (zorg ervoor dat je het volledig afsluit via de taakbalk. Heropen Steam Geniet van

Geschreven door Adrian Willings.