(Pocket-lint) - Vorig jaar onthulde Valve Steam Deck, een handheld pc voor gaming die de draagbare markt flink moest opschudden. Valve maakte het apparaat aanvankelijk beschikbaar om te bestellen via een reserveringssysteem, maar nu is elk model beschikbaar om te kopen zonder reservering. Valve gaat uit van een levertijd van twee weken, die kan oplopen als er te veel bestellingen binnenkomen.

Met het Steam Deck heb je bij het inloggen meteen toegang tot je hele bestaande Steam-bibliotheek. Het draait een aangepast SteamOS, waardoor je gemakkelijk games kunt downloaden en spelen. Met Steam Deck kun je er ook pc-software op installeren en bedienen, waaronder een webbrowser, andere gamewinkels zoals de Epic Games Store en videostreamingdiensten. Het is zelfs aan te sluiten op een monitor en gaming randapparatuur zoals een toetsenbord en muis, of een controller.

Valve zei dat het klaar is met het werken door de wachtrij van reserveringen, dus het Deck is nu op voorraad. Afhankelijk van de vraag kunnen de geschatte levertijden langer worden. Het bedrijf waarschuwde ook: "Op een gegeven moment zullen we terugslaan naar de reserveringsmodus totdat we in staat zijn om de achterstand in te halen". Dat gezegd hebbende breidt Valve de wereldwijde beschikbaarheid van Steam Deck uit. Het opent reserveringen in Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong, met verzendingen vanaf het vierde kwartaal.

Voor meer over Steam Deck, inclusief hoe het werkt, wat je erop kunt spelen, waar het te koop is en hoeveel het kost, zie Pocket'lint's gids:

We hebben ook een review van het Steam Deck: Valve Steam Deck review: Perfect om weg te spelen.

Geschreven door Maggie Tillman.