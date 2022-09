Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Onlangs nog bevestigde Valve in wezen dat er in de toekomst meer Steam Decks zouden komen, toen het een officieel document publiceerde terwijl het zich klaarmaakte voor de lancering van zijn handheld in nieuwe regio's.

In dat boekje zei Valve dat:

-

"In de toekomst zal Valve dit product opvolgen met verbeteringen en iteraties aan hardware en software, en nieuwe versies van Steam Deck op de markt brengen."

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Nu tijdens een gesprek met Weekly Famitsu magazine, hebben Steam Deck ontwerper Greg Coomer en ontwikkelaar Pierre-Loup Griffais meer info gemorst over de toekomst van het Steam Deck.

In het interview, dat werd vertaald door VGC, zei Coomer:

"Tenzij er iets groots verandert, zal er in de toekomst een volgende generatie Steam Deck producten komen...Het thema, de grootte en de vorm zullen veranderen, en het zou zelfs een streaming machine kunnen worden. De ontwikkeling van het Steam Deck zal doorgaan."

Het lijkt erop dat de toekomst van Steam Deck interessant gaat worden. Valve richt zich blijkbaar eerst op verbeteringen van de batterijduur en optimalisaties op toekomstige modellen, maar is ook van plan op "vele andere toepassingen naast dit handheld-apparaat."

In het interview wordt ook gehint dat Valve ook aan games werkt. "Game-ontwikkeling is erg belangrijk voor Valve. Ik ken de exacte cijfers niet, maar het percentage werknemers dat betrokken is bij game-ontwikkeling is hoog. Er zijn veel mensen bij betrokken..." zei Coomer tijdens de chat.

Er werden ook hints gegeven naar de mogelijkheid van toekomstige Half-Life en Portal games, maar niets officieel. We zouden zeker niet verbaasd zijn om een vervolg op Half-Life Alyx te zien. Het lijkt erop dat de toekomst spannend is voor Steam fans, zowel op het gebied van software als hardware.

Geschreven door Adrian Willings.