Steam Deck 2 is gepland, een document van Valve bevestigt

(Pocket-lint) - Ter voorbereiding op de lancering van het Steam Deck in Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong, heeft Valve een boekje uitgebracht over het product.

Het boekje is gevuld met achtergrondinformatie over het bedrijf en haar filosofie, samen met het verhaal van het Steam Deck tot nu toe.

Binnen de vele pagina's van het document, is er één belangrijke zin die gamers enthousiast heeft gemaakt.

"In de toekomst zal Valve dit product opvolgen met verbeteringen en iteraties aan hardware en software, en nieuwe versies van Steam Deck op de markt brengen."

Duidelijker dan dat kan het niet, Valve is van plan om in de toekomst nieuwe Steam Deck versies uit te brengen.

Er staan ook nog wat andere leuke weetjes in het boekje, waarvan de meeste al geruchten waren of bekend.

De meest opwindende, naar onze mening, is het feit dat Valve een generieke installer zal uitbrengen voor SteamOS. Dit betekent dat je het besturingssysteem van Steam Deck op elke PC kunt installeren.

Het betekent ook dat derde partijen, zoals GPD, in staat zullen zijn om hun eigen Steam Deck-achtige consoles uit te brengen die Steam OS draaien.

Het belangrijkste is dat Valve zegt dat het de feedback van de Steam-gemeenschap meeneemt en leert over hoe mensen het apparaat gebruiken bij het ontwerpen van de volgende versies.

De Steam Deck 2 is dus zo goed als zeker, en ook al is het een voor de hand liggende grap, we hopen dat Valve eindelijk ook de nummer 3 haalt.

Geschreven door Luke Baker.