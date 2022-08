Beste Steam Deck spelletjes: De beste en populairste games voor je handheld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Steam Deck is een fantastisch stukje gereedschap omdat het werkt met veel van je favoriete PC games. Sommige games zijn echter perfect geschikt voor Steam Deck.

We hebben al eerder geschreven hoe je kunt controleren welke games werken met je Steam Deck, maar het feit dat een game werkt wil niet zeggen dat het ook een perfecte ervaring is. Sommige games zijn beter geschikt voor een kleiner scherm of voor een controller dan andere.

Sommige games blijken ook bijzonder populair onder Steam Deck-bezitters, dus we zetten ze op een rijtje om je te helpen beslissen wat je moet kopen.

Amazon Prime Day 2022 PlayStation-aanbiedingen: De beste PS5 & PS4 deals die nu beschikbaar zijn Door Rik Henderson · 13 juli 2022 Het is Amazon Prime Day en dat betekent dat je een aantal geweldige koopjes kunt scoren voor de PS4 en PS5.

Stray past perfect op het Steam Deck. Een heerlijk relaxed avonturenspel dat lekker speelt met de besturing van het Steam Deck en er ook nog eens geweldig uitziet op de console.

We moeten waarschijnlijk een voorbehoud maken door te zeggen dat je Elden Ring niet wilt kopen voor je Steam Deck als je snel woedeaanvallen krijgt waarbij je je console uit frustratie door de kamer gooit. Anders is een van de beste actie-RPG's van de laatste tijd een perfecte aankoop.

No Man's Sky is al een tijdje uit en heeft allerlei geweldige updates gekregen die het de moeite waard maken om hem te kopen als je dat nog niet hebt gedaan. De game laadt niet zo snel op Steam Deck als op een gaming PC, maar verder is het een knaller.

Aperture Desk Job is een gratis spel dat speciaal is ontworpen voor Steam Deck, dus het is logisch dat het een goede keuze is om te spelen. Het is waarschijnlijk een van de eerste dingen die je moet proberen, zeker met Valve's gevoel voor humor.

Stardew Valley is waarschijnlijk een perfect spel om op de bank te spelen of te ontspannen terwijl je op pad bent met je console. De pixelachtige grafische vormgeving is ook nauwelijks belastend voor het systeem, dus dat zal de accuduur ten goede komen.

Als je op zoek bent naar wat games voor je Steam Deck, wat is er dan beter dan gratis games? MultiVersus is een ongelooflijk populair 2D vechtspel met veel actie en al je favoriete tekenfilmfiguren. Wat wil je nog meer?

Hou je van een goede rogue-achtige? Dan is deze populaire hack 'n' slash er ook eentje om op te pakken. Het staat in de lijst van populairste games op Steam Deck op dit moment en dat is niet voor niets.

God of War is pas in 2022 op de pc verschenen, maar nu kun je hem ook onderweg spelen dankzij de kracht van Steam Deck. Een fantastisch actie-avontuur dat erg leuk is om te spelen en perfect geschikt is voor de controller.

Valheim is een fantastische open-wereld survivalgame met een Viking-vibe. Je kunt het met wel 10 vrienden spelen of gewoon lekker in je eentje het procedureel gegenereerde landschap verkennen dat is geïnspireerd op de Vikingcultuur.

Geschreven door Adrian Willings.