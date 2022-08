Het stoomdeck is nu beschikbaar in meer regio's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Onlangs kondigde Valve aan dat het de problemen met de toelevering, die het Steam Deck tegenhielden, had opgelost.

Het bedrijf liet via Twitter weten dat iedereen met een lopende Steam Deck-reservering tegen het einde van het jaar zijn of haar handheld console zou krijgen.

Goed nieuws: Iedereen die op dit moment een reservering heeft kan zijn Steam Deck voor het einde van dit jaar krijgen! We hebben wat problemen opgelost, een aantal mensen zijn naar Q3 verschoven, en alle andere reserveringen zijn nu in Q4.



Sindsdien heeft Valve onthuld dat het Steam Deck ook naar meer regio's komt dankzij de hulp van Komodo. Komodo gaat de rol van geautoriseerde reseller spelen in Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Hongkong.

Valve heeft ook verklaard dat deze nieuwe reserveringen geen invloed zullen hebben op de reserveringswachtrij voor andere regio's. Met andere woorden, degenen die momenteel wachten op het Steam Deck in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk zullen geen gevolgen ondervinden.

De gamers uit Japan, Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong kunnen geen reservering plaatsen voor een Steam Deck met bestellingen die later dit jaar worden verscheept.

Valve heeft ook gezegd dat het ook op de Tokyo Game Show aanwezig zal zijn, zodat mensen ook daar hands-on tijd kunnen krijgen met het Steam Deck.

De prijs voor het Steam Deck in deze regio's begint naar verluidt bij het volgende:

NT$ 13,380 in Taiwan

HK$ 3,288 in Hong Kong

589.000 KRW in Korea

59.800 yen in Japan

