Een spel terugbetalen op Steam: Tips om je geld terug te krijgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Steam is een fantastisch digitaal platform om je games te kopen omdat het je de mogelijkheid geeft om een spel terug te betalen, zelfs als je er een stukje van gespeeld hebt.

Als je ooit een game hebt gekocht en daarna spijt hebt gehad omdat hij kapot was, bugs bevatte of gewoon niet aan de verwachtingen voldeed, dan is dit de optie voor jou.

Het terugbetalingsbeleid van Steam is ook erg vergevingsgezind: je kunt maximaal twee uur van een spel spelen en toch je geld terugkrijgen. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen, dus volg onze gids om meer te weten te komen over hoe je een game terugbetaalt op Steam.

Er zijn een aantal dingen die je in gedachten moet houden voordat je een verzoek om terugbetaling op Steam indient. Het is theoretisch mogelijk om een verzoek in te dienen voor elk spel dat je op Steam hebt gekocht, zolang je het minder dan 14 dagen geleden hebt gekocht en niet meer dan twee uur hebt gespeeld.

Het heeft dus geen zin om een refund aan te vragen voor spellen die je een paar jaar geleden hebt gekocht en nooit hebt gespeeld. Ze blijven voor altijd deel uitmaken van je bibliotheek.

Steam zegt echter dat het sommige verzoeken toch in overweging zal nemen, zelfs als ze niet aan die eisen voldoen, afhankelijk van de redenen.

Het is vermeldenswaard dat hoewel Valve vrij relaxed is over Steam-terugbetalingen je nog steeds een verzoek om terugbetaling van een spel kan worden geweigerd als het bedrijf vermoedt dat je misbruik maakt van het systeem.

Ga dus niet constant refunds aanvragen of het systeem proberen te gebruiken om games te speedrunnen en dan om een refund vragen. Je recht om restitutie te vragen kan dan worden ingetrokken en je zult het in de toekomst niet meer kunnen doen.

Naast Steam games is het ook mogelijk om andere zaken terug te vragen, waaronder downloadbare content en in-game items. Net als bij games heb je voor DLC 14 dagen de tijd om je geld terug te vragen, mits je de game waar de DLC bij hoort niet meer dan twee uur hebt gespeeld sinds je de DLC hebt gekocht.

Hierop zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als de DLC het spel volledig verandert op een manier die niet meer ongedaan kan worden gemaakt.

Voor in-game content is het beleid een beetje anders. Als het om een spel gaat dat door Valve is ontwikkeld, heb je meestal 48 uur de tijd om een terugbetaling aan te vragen voor in-game aankopen, zolang de aankoop niet is gewijzigd, gebruikt of overgedragen. Voor spellen van andere ontwikkelaars kan het anders zijn.

Valve heeft een strikt beleid tegen gebande spelers die geld terugkrijgen. Als je een VAC-ban (het Valve Anti-Cheat-systeem) op je account of op een bepaald spel hebt, kun je voor dat spel geen geld terugkrijgen.

Het is ook mogelijk om een gifted game via Steam te restitueren. Je moet dan wel aan dezelfde eisen voldoen - het spel niet langer dan twee uur gespeeld hebben en het minder dan 14 dagen op je account hebben staan - maar als dat zo is dan kun je een refund aanvragen.

Als je een terugbetaling aanvraagt voor een spel dat een vriend voor je heeft gekocht, wordt het geld teruggestort op zijn rekening als de terugbetaling is verwerkt.

Een andere goede eigenschap van Steam's restitutiebeleid is dat het ook werkt rond uitverkoopperiodes. Dus als je een game hebt gekocht voor de Steam uitverkoop, zonder dat je wist dat die eraan zat te komen en hij is nu flink afgeprijsd, dan kun je nog steeds je geld terugvragen. Zolang je aan de gebruikelijke voorwaarden voldoet , kun je volgens Valve je geld terugvragen voor de volledige prijs van het spel dat je hebt gekocht en het vervolgens opnieuw kopen tegen de afgeprijsde prijs.

Om een restitutie aan te vragen, moet je een paar verschillende stappen volgen:

Ten eerste, open Steam en klik op het help menu linksboven in het programma

Klik op Steam Support

Zoek het spel dat je wilt terugbetalen onder "recente producten" of klik op "games en applicaties" om meer spellen te zien

Klik op het spel dat je terugbetaald wilt hebben

Selecteer vervolgens de reden waarom je een refund wilt

Kies hoe je je geld terug wilt krijgen

Kies of je je geld terug wilt storten in je Steam wallet of direct naar de betaalmethode die je hebt gebruikt

Als je een game probeert te restitueren zie je een aantal verschillende opties die je kunt selecteren als reden.

Deze zijn onder andere:

Gameplay of technische problemen

DLC of bonus content ontbreekt

Ik heb problemen met mijn retail-CD-sleutel

Het is niet wat ik verwachtte

Ik heb dit spel per ongeluk gekocht

Ik wil dit spel permanent van mijn account verwijderen

Problemen met de gameplay en technische problemen, per ongeluk gekocht en "het is niet wat ik verwachtte" worden vaak gezien als de meest waarschijnlijke reden om een restitutie aan te vragen en te ontvangen. Als je een van de redenen hebt gekozen en de kans hebt om te zeggen waarom je een restitutie wilt, raden we je aan dit te doen. Vooral als er een probleem is met het spel met bugs of problemen die een legitieme klacht kunnen zijn die anderen ook hebben.

Als je niet op de PC zit waar Steam op geïnstalleerd is, maak je dan geen zorgen want je kunt het restitutieverzoek ook op een andere manier doen. Ga gewoon naar de Steam Support site, log daar in en volg dezelfde stappen.

Zodra je het verzoek hebt ingediend hoef je alleen nog maar te wachten. Je verzoek zal gecontroleerd moeten worden en Valve zegt dat het goedkeuringsproces tot zeven dagen kan duren. Je zou een e-mail moeten krijgen als het voltooid is.

