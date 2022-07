Steam Deck tips en trucs: Dingen die je kunt doen om meer plezier te hebben

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Steam Deck is een fantastische handheld gaming console die een absoluut plezier is om op te spelen.

Als je bent zoals wij en je hebt maanden gewacht op je pre-order e-mail om aan te komen dan ben je waarschijnlijk ongelooflijk opgewonden om te gaan gamen op je nieuwe machine. Er zijn echter een aantal dingen die de moeite waard zijn om te weten voordat je aan de slag gaat die de ervaring nog geweldiger kunnen maken.

De Steam Deck is verkrijgbaar in verschillende opslagformaten. Je kunt 64GB, 256GB en 512GB kopen.

Hoewel het theoretisch mogelijk is om de interne opslag te vervangen (en te upgraden), zal dat voor velen geen optie zijn.

Wij kochten een 256-GB model om geld te besparen, maar kwamen erachter dat we de console konden vullen met slechts vier games. Dit hangt natuurlijk af van wat je installeert, maar Forza Horizon 5, bijvoorbeeld, neemt meer dan 100 GB opslagruimte in beslag.

We raden je ten zeerste aan om een microSD-kaart (of meerdere) aan te schaffen, zodat je gemakkelijk toegang hebt tot meer games. Games zullen op die manier niet zo snel laden in vergelijking met NVMe SSD's, maar het is nog steeds geweldig om extra ruimte te hebben zonder enorme extra kosten.

Er is nog een manier om het probleem van opslagruimte op het Steam Deck op te lossen en dat is door gebruik te maken van de Remote Play functionaliteit van Steam.

Het komt erop neer dat als je een fatsoenlijke gaming PC hebt met Steam erop en met games geïnstalleerd op die machine, dan kun je de games streamen via je Wi-Fi thuis van de PC naar je Steam Deck.

Dit heeft twee voordelen, de eerste is dat je de games niet lokaal op je Steam Deck hoeft te installeren, maar ook dat je het meeste uit de extra rekenkracht op je gaming PC kunt halen om hogere framerates of een vloeiendere ervaring te krijgen.

Het is makkelijk te doen(we hebben er een gids over geschreven) maar in essentie hoef je alleen maar beide apparaten aan te hebben staan en verbonden te zijn met hetzelfde netwerk, dan klik je op Stream op het relevante spel op je Steam Deck.

Hoewel het verleidelijk is om de helderheid helemaal omhoog te draaien, zouden we toch aanraden om het wat zachter te zetten.

Een van de klachten die mensen zullen hebben over de Steam Deck is de batterijduur. Zonder wat aanpassingen is het makkelijk om de batterij van de handheld in twee of drie uur leeg te spelen.

Het verlagen van de helderheid is één stap om je plezier langer te laten duren. Klik hiervoor op de drie-punt-knop aan de rechterkant van de Steam Deck om het optiemenu te openen en stel daar de helderheidsregelaar in.

Klik op de menuknop met drie puntjes en ga naar beneden naar het batterijgedeelte. Daaronder vind je de prestatieopties. Hier kun je zowel de FPS als de vernieuwingsfrequentie aanpassen.

Je kunt deze instellingen gebruiken om je ervaring te verbeteren of om de batterij te sparen. Als je een minder intensieve game speelt, kun je deze instellingen hoger zetten voor een vloeiendere schermervaring, maar je kunt ze ook lager zetten zodat je langer kunt spelen.

We zijn eerlijk gezegd verbaasd over hoe goed het Steam Deck zelfs de meest moderne games speelt. Hij speelt echt goed en is een plezier om op te spelen.

Natuurlijk, omdat het een kleine(re) handheld is, is het beperkt in schermgrootte. Het heeft een 7-inch 1280 x 800 touchscreen scherm voor 720p gameplay. Je bent waarschijnlijk gewend om op een veel grotere gaming monitor te spelen.

Als je games probeert te spelen op ultra instellingen, zul je waarschijnlijk merken dat de Steam Deck niet zo goed presteert als je zou willen. Probeer de graphics wat zachter te zetten. Wij vonden dit niet veel nodig, maar het verlagen van de hoge instellingen kan zorgen voor een soepelere ervaring als je dat nodig hebt.

De bonus hier is dat het er nog steeds goed uitziet, aangezien het toch maar een klein scherm is.

Als alternatief kun je de Remote Play streaming functie gebruiken die we eerder hebben genoemd om op hoge grafische instellingen te spelen zonder de Steam Decks GPU te belasten.

Dankzij de Bluetooth mogelijkheden kan de Steam Deck werken met een verscheidenheid aan apparaten, waaronder muizen, toetsenborden en headsets. Dus als je meer granulaire controles nodig hebt, dan kun je deze apparaten vrij eenvoudig aansluiten.

Klik op de instellingen knop, scroll dan naar Bluetooth aanzetten. Dan kun je gewoon je apparaat koppelen en dat gebruiken. Dit werkt ook met veel randapparatuur, dus je kunt andere besturingen voor het Steam Deck lekker makkelijk openen.

Valve maakt regelmatig updates voor het Steam Deck om de functionaliteit en gebruikerservaring te verbeteren.

Sommige van deze hebben ook een aantal geweldige verbeteringen. Een van onze klachten was aanvankelijk dat de ventilatoren te luid waren, maar Valve heeft een patch uitgebracht waardoor het veel stiller is geworden.

We raden je aan regelmatig te kijken of er updates zijn. Doe dit door op de Steam knop aan de linkerkant te klikken en vervolgens naar updates te navigeren. Je ziet een uitroepteken bij de systeeminstellingen als er een update klaarstaat.

Als je het Steam Deck in handen hebt is het makkelijk genoeg om te zien welke spellen goed zullen werken. De games in je bibliotheek zijn al gemarkeerd als "geverifieerd", "speelbaar", "niet-ondersteund" of "onbekend".

We hebben gemerkt dat de lijst met speelbare games snel uitbreidt, dus het is de moeite waard om je bibliotheek te controleren om te zien of er nieuwe games verschijnen.

De winkel op het Steam Deck wijst je ook op compatibele spellen, zodat je zeker weet dat een spel werkt voordat je het koopt.

Er zijn ook andere manieren om dit vooraf te controleren. Een ding willen we wel zeggen: het feit dat een spel gemarkeerd is als "niet-ondersteund" betekent niet noodzakelijk dat het niet zal werken. We hebben spellen gezien die alleen met wat aanpassingen aan de controller werkten. Dus als je al een spel hebt en het wilt spelen, laat dat label je er dan niet van weerhouden om het te proberen.

Sommige spellen zijn gemarkeerd als "niet-ondersteund", maar kunnen met wat aanpassingen wel gespeeld worden.

Start een spel en klik vervolgens op de Steam-knop aan de linkerkant. Als je dat gedaan hebt, druk je de thumbstick twee keer naar rechts om de controllerinstellingen te openen. Je ziet daar een kaart met de huidige besturing, maar je hebt ook de mogelijkheid om er meer toe te voegen door op controllerinstellingen te klikken.

Je kunt dan verschillende instellingen opnieuw in kaart brengen, maar de andere bonus hier is dat de achterpaddles zelden voor iets worden gebruikt. Er zijn vier peddels, L4, L5, R4 en R5. Je kunt deze toewijzen aan in-game controls en ze gebruiken om comfortabeler te spelen.

In het zeldzame geval dat je een probleem hebt, is het fijn om de snelkoppelingen te kennen om problemen op te lossen.

Als je hebt gemerkt dat je Steam Deck is vastgelopen terwijl je aan het spelen bent, dan kun je met een paar drukken op de knop het spel geforceerd afsluiten. Door de Steam knop en de B knop tegelijk in te drukken kun je elk spel dat een probleem veroorzaakt geforceerd afsluiten.

Er zijn een paar verschillende sneltoetsen op het Steam Deck die je met een paar drukken op de knop kunt openen.

Dat is inclusief Steam en B om geforceerd te sluiten, maar ook vele andere. Om een lijst te zien, hoef je alleen maar op de Steam-knop en A te drukken.

Een van de beste van deze sneltoetsen is Steam en R1, waarmee je een schermafbeelding maakt, maar er zijn er nog veel meer.

