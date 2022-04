Hoe stream je games naar je Steam Deck

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Omdat het allebei Valve-producten zijn, is het logisch dat het Steam Deck en je Steam-bibliotheek prima samen kunnen werken.

Hoewel de Steam Deck is ontworpen om als draagbare console te fungeren, kunnen er momenten zijn dat je in plaats daarvan gewoon games wilt streamen vanaf je gaming PC.

Dit kan zijn omdat je bijna geen opslagruimte meer hebt op je console of gewoon omdat je niet de prestaties krijgt die je wilt van je games. Het goede nieuws is dat Steam Deck werkt met Remote Play.

Steam Remote Play is een manier om games te streamen van je hoofdgamecomputer naar een ander apparaat in je thuisnetwerk.

Als je op deze manier een game speelt, worden zowel video als audio van je game-pc naar de Steam Deck gestuurd en de commando's die je op de Steam Deck invoert worden allemaal in een oogwenk teruggestuurd naar de pc.

In een ideale wereld heb je een krachtige gaming-pc en een stabiel, snel (bij voorkeur 5 GHz) Wi-Fi-netwerk nodig om de beste resultaten te krijgen. Een hoogwaardige Wi-Fi-router is dus een must.

Het goede nieuws is dat het eenvoudig is om Steam Remote Play te gebruiken op het Steam Deck. Je moet natuurlijk wel je game-pc aan laten staan, maar je hoeft niet in dezelfde kamer te zijn om vervolgens de games op je console te spelen.

Beste game-deals voor Black Friday 2021: koop hier je gaming-koopjes Door Adrian Willings · 22 April 2022

Laat je PC aanstaan en log in op Steam Open de instellingen van Steam en navigeer naar "Remote Play" Klik op "Geavanceerde host opties" en vink "wijzig bureaublad resolutie om overeen te komen met streaming client" en "prioriteer netwerkverkeer" aan Pak je Steam Deck en zorg ervoor dat deze verbonden is met hetzelfde thuisnetwerk als waar je PC op zit Navigeer naar het spel dat je wilt spelen en je zult de optie zien om te installeren, maar daarnaast is een drop-down klik daarop om de optie om te streamen te zien Zet je spel op

Geschreven door Adrian Willings.