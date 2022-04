Valve voert Steam Deck-zendingen op, is de jouwe onderweg?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je niet het geluk had om op de lijst te staan voor de eerste batch Steam Decks , dan zul je blij zijn te horen dat Q2-pre-orders nu worden verzonden.

Valve is naar Twitter gegaan om aan te kondigen dat het nu de eerste batch Q2-e-mails voor de handheld-console verzendt. Het bedrijf heeft ook gezegd dat het niet alleen dat doet, maar ook "Steam Deck-zendingen opvoert" met elke week meer e-mails.

Welkom bij Q2! We hebben zojuist de eerste set bestel-e-mails naar Q2-reservers gestuurd (in volgorde van reserveringstijd). Vanaf vandaag voeren we Steam Deck-zendingen op en sturen we elke week meer e-mails over de beschikbaarheid van bestellingen. Soms zelfs twee keer per week! pic.twitter.com/54TAoCQXfd — Stoomdek (@OnDeck) 4 april 2022

Om dingen duidelijker te maken, heeft het bedrijf ook gezegd dat het de officiële Steam Deck-productpagina heeft bijgewerkt, zodat mensen kunnen zien wanneer je je Steam Deck waarschijnlijk krijgt als je bestelt of wanneer je pre-order waarschijnlijk beschikbaar zal zijn. Dit omvat een opmerking (tussen haakjes) over de vroegst mogelijke maand waarin u een e-mail kunt krijgen over uw reservering en de kans om voor uw console te betalen.

Op dit moment zul je zien dat onze Q2 pre-order laat zien dat de vroegste datum april is, maar het kan elk moment tussen nu en juni zijn. In de tussentijd heeft Valve gezegd dat het "hard werkt om het aantal Steam Decks dat we dit jaar kunnen produceren te vergroten" en ook van plan is om Steam Deck op meer plaatsen beschikbaar te maken. Dat omvat beschikbaarheid in Japan tegen het einde van het jaar en meer updates daarover zullen volgen.

Als je een pre-order hebt geplaatst, lijkt het erop dat je nu niet lang meer hoeft te wachten.

Geschreven door Adrian Willings.