(Pocket-lint) - Goed nieuws voor degenen die vroeg genoeg binnenkwamen met hun Steam Deck -pre-orders. Valve heeft aangekondigd dat alle Steam Deck-zendingen in het eerste kwartaal zijn gesorteerd. Als je tot die gelukkige groep behoort, controleer dan je e-mail, want misschien heb je het bericht waarin je wordt gevraagd om te betalen voordat je console wordt verzonden.

Hallo allemaal, de Q1 Steam Deck-bestellings-e-mails van deze week zijn verzonden! Alle resterende Q1-reservers ontvangen volgende week hun bestel-e-mail. — Stoomdek (@OnDeck) 21 maart 2022

Als je niet snel genoeg was, maak je dan geen zorgen, want er is goed nieuws. De Steam-winkelpagina is nu bijgewerkt om aan te geven wanneer je je bestelling kunt verwachten. Als je net als wij bent en moet wachten tot het tweede kwartaal, dan zou je de verwachte datums op Steam moeten zien:

Zoals je kunt zien, zal de onze ergens tussen april en juni 2022 beschikbaar zijn. Als je nog niet hebt gereserveerd, moet je wachten tot kwartaal drie, ergens na oktober 2022.

In de tussentijd heeft Valve ook een update voor het Steam Deck uitgerold om de prestaties te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren.

Deze update bevat verbeteringen aan de Steam Store en gamesbibliotheek op het Steam Deck. Blijkbaar verbetert dit de prestaties en navigatie en lost het ook een aantal andere problemen op. De volledige update bevat de volgende wijzigingen:

Een optie toegevoegd om meldingen voor Steam Deck Rewards te negeren

Snel scrollen toegevoegd aan de weergave Alle collecties in de bibliotheek

Verbeterde prestaties en navigatie in de Store

Verbeterde vindbaarheid van de zoekfunctionaliteit op de bibliotheekpagina

Vaste gefilterde app-tellingen waren onjuist als de bibliotheek demo's bevat

Probleem verholpen waarbij de Steam Client-updater altijd het bericht 'Updatefout' activeerde

Vaste contextmenu-achtergronden zijn volledig ondoorzichtig

Er is een probleem opgelost waarbij toast met prestatiemeldingen geen geluid afspeelde

Er is een probleem opgelost waarbij het toetsenbord invoer in een schuifbaar gebied kon overlappen

Lokalisatie-updates

Dus als je nog steeds wacht op je Steam Deck-voorbestellings-e-mail, kun je in ieder geval blij zijn dat de ervaring nog beter zal zijn tegen de tijd dat deze arriveert.

Geschreven door Adrian Willings.