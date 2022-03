Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google heeft terloops aangekondigd dat sommige Chrome OS-gebruikers Steam nu op hun Chromebooks kunnen gebruiken.

Tijdens de Google for Games Developer Summit onthulde Google dat het "net een Steam-alfa heeft gelanceerd" voor bepaalde Chromebooks. Omdat het in dit stadium een alfa is, betekent dit dat het voorlopig nog maar een test is en nog niet helemaal klaar om officieel voor iedereen uit te brengen. Als het je niet kan schelen en je wilt erin duiken en beginnen te genieten van Steam-games op je Chrome OS-machine, kun je dit als volgt doen.

Het eerste dat u hoeft te doen, is uw Chromebook openen en overschakelen naar het "dev-kanaal". Het is een meer experimentele software-ervaring waarmee je de Steam-alfa en de nieuwste functies van het Chrome-besturingssysteem (Chrome OS) kunt testen. Iedereen kan overschakelen naar het dev-kanaal (tenzij je een Chromebook van je werk of school gebruikt, omdat je IT-beheerder je mogelijk belet om van kanaal te wisselen). Google heeft een ondersteuningspagina die beschrijft hoe u kunt overschakelen naar het dev-kanaal, maar we hebben ook de onderstaande stappen gedestilleerd.

Maak een back-up van uw gegevens voordat u van kanaal wisselt. ( Hier is hoe. )

Log in op uw Chromebook met uw Google-account. Selecteer rechtsonder de tijd. Selecteer Instellingen. Selecteer linksonder Over Chrome OS. Selecteer Aanvullende details. Selecteer naast 'Kanaal' de optie Kanaal wijzigen. Selecteer een kanaal. Selecteer Kanaal wijzigen. Als u overschakelt naar bèta of ontwikkelaar, downloadt uw Chromebook een update. Uw Chromebook zal vragen om opnieuw op te starten.

Opmerking: het dev-kanaal kan bugs op uw computer introduceren. Als u terug wilt naar het stabiele of bètakanaal, selecteert u Kanaal wijzigen in stap zes hierboven en vervolgens Powerwash. Wanneer de update is geïnstalleerd, selecteert u Opnieuw starten en Powerwash. Houd er rekening mee dat alles van uw Chromebook wordt verwijderd en dat u opnieuw moet inloggen met uw Google-account.

Als je in het dev-kanaal bent omdat je stap één hierboven hebt gevolgd, zou je klaar moeten zijn om de Steam-alfa te laten landen. Google zei dat het ontwikkelkanaal een of twee keer per week wordt bijgewerkt. Dus vermoedelijk zal de Steam-alfa binnen de komende weken (of begin april 2022) in het ontwikkelkanaal aankomen.

Het is op dit moment onduidelijk. Google verwijst mensen naar het Chromebook Community Forum voor meer informatie. Daarop zegt het bedrijf echter alleen dat het "een vroege, alfa-kwaliteitsversie van Steam op Chrome OS in het Dev-kanaal brengt voor een kleine set Chromebooks die binnenkort komt". En het raadt aan terug te komen naar het forum voor nog meer informatie.

Sorry, dat is alles wat Google voorlopig heeft aangekondigd. Zodra de Steam alpha beschikbaar is, zal Pocket-lint deze handleiding bijwerken.

