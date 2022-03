Steam Deck is nu een Windows-pc (soort van)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Out of the box draait het Steam Deck een aangepaste versie van SteamOS en gebruikt Linux om zijn functionaliteit te versterken. Dat is geweldig voor de meeste gebruikers, maar met al die kracht onder de motorkap, hebben sommigen zich afgevraagd waarom het niet meer kan doen?

Nou, nu hoef je je niet langer af te vragen, want Valve maakt het Steam Deck nog aantrekkelijker met de toevoeging van ondersteuning voor Microsoft Windows .

In een officieel bericht heeft Valve onthuld dat er nu stuurprogramma's beschikbaar zijn voor de handheld-console, waardoor deze goed met Windows kan spelen. Dat omvat op dit moment GPU-, Wi-Fi- en Bluetooth-stuurprogramma's en Valve zegt dat het ook met AMD werkt aan audiostuurprogramma's.

Het bedrijf merkt op dat je een volledige Windows-installatie moet uitvoeren en dat je op dit moment alleen Windows 10 kunt installeren.

Windows 11 heeft schijnbaar een BIOS-update nodig die ook wordt gemaakt, dus die zal in de toekomst worden aangeboden. Valve zegt ook dat het Steam Deck in de nabije toekomst mogelijk ook klaar kan zijn voor dual-booting, maar het "is nog niet klaar".

Dit is een interessante zet van Valve en zou in de toekomst meer potentiële spelcompatibiliteit kunnen bieden. We hebben al methoden om te zien welke games in je bibliotheek zullen werken met het Steam Deck, maar in de nabije toekomst kan die lijst dramatisch toenemen.

In de tussentijd heeft Xbox bevestigd welke van zijn games met Steam Deck zullen werken en die lijst op zich is ook behoorlijk fantastisch.

Krijg ongelooflijke prijzen voor digitale games zoals FIFA 22 bij Gamivo Door Pocket-lint International Promotion · 13 October 2021 Deze briljante winkel heeft digitale sleutels te koop voor alle grootste games.

Geschreven door Adrian Willings.