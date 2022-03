Steam Deck stick-drift is slechts een firmware-probleem, zegt Valve

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vroege gebruikers van het Valve Steam Deck hebben problemen gemeld met het driften van de thumbstick. Verschillende gebruikers hebben problemen geuit met stick-drift, een berucht probleem dat de Nintendo Switch al eeuwenlang plaagt .

Datzelfde probleem lijkt nu ook op de nieuwe handheld-console te spelen. In ieder geval op de juiste stick. Geen ideaal nieuws voor degenen die erover nadenken om het Steam Deck te kopen.

Valve heeft echter ongetwijfeld hard gewerkt om te voorkomen dat een dergelijk probleem hardwarematig zou zijn. In feite, midden vorig jaar, sprak Valve hardware engineer Yazan Aldehayyat met IGN over hoe het bedrijf werkte om het probleem te voorkomen:

"We hebben heel veel getest op betrouwbaarheid, eigenlijk op alle fronten - en alle input en verschillende omgevingsfactoren en al dat soort dingen... Ik denk dat we het gevoel hebben dat dit heel goed zal presteren. En ik denk dat mensen dat ook zullen zijn. super blij mee. Ik denk dat het een geweldige aankoop gaat worden. Ik bedoel, natuurlijk zal elk onderdeel op een gegeven moment falen, maar we denken dat mensen hier heel tevreden en blij mee zullen zijn."

Sindsdien heeft Valve ook onthuld dat het samenwerkt met iFixit om officieel geautoriseerde vervangende onderdelen voor het Steam Deck aan te bieden. Dus als de hardware een probleem is, kan deze worden vervangen.

Het goede nieuws is dat het probleem niet de hardware is (tenminste momenteel niet). Valve-ontwerper Lawrence Yang ging naar Twitter om het nieuws te verspreiden:

Hallo allemaal, een korte opmerking over Steam Deck thumbsticks. Het team heeft de gemelde problemen onderzocht en het bleek een regressie van de dode zone te zijn van een recente firmware-update. We hebben zojuist een oplossing verzonden om de bug te verhelpen, dus zorg ervoor dat u op de hoogte bent. — Lawrence Yang (@lawrenceyang) 2 maart 2022

Schijnbaar is het probleem alleen gebaseerd op firmware en is er al een update gepusht om het probleem op te lossen. Zorg er dus voor dat u de update pakt als u problemen ondervindt.

