Komt Xbox Game Pass naar Steam Deck?

(Pocket-lint) - Als je overweegt een Steam Deck aan te schaffen of er zelfs al een in handen hebt, dan heb je misschien nagedacht over de games die je kunt spelen.

We hebben al een handleiding gemaakt over hoe je kunt zien welke games werken met het Steam Deck , maar in de toekomst komen er misschien meer bij.

Tijdens een gesprek met PC Gamer heeft Valve-president Gabe Newell gezegd dat het bedrijf graag met Microsoft zou samenwerken om Game Pass op Steam te krijgen. Natuurlijk zou het hebben van Microsoft's abonnementsservice op Steam gamers toegang geven tot veel meer games. Hoewel het ook meer testen zou vereisen om er zeker van te zijn dat ze speelbaar zijn of niet .

PC Gamer vroeg Newell of Valve geïnteresseerd is in een eigen abonnementsservice of om Game Pass in de toekomst in de winkel te krijgen. Zijn antwoorden laten doorschemeren hoe open het bedrijf is voor het idee:

"Ik denk niet dat het iets is waarvan we denken dat we het zelf moeten doen, door op dit moment een abonnementsservice te bouwen," zei Newell. "Maar voor hun klanten is het duidelijk een populaire optie, en we zouden graag met hen samenwerken om dat op Steam te krijgen."

Hoewel het misschien niet snel zal gebeuren, is het veelbelovend om te zien dat Valve ervoor openstaat. Microsoft is pas onlangs begonnen met het plaatsen van games op Steam in plaats van uitsluitend in zijn eigen winkel. Bethesda heeft ook gezegd dat het zijn eigen launcher gaat dumpen en ook naar Steam verhuist. Veel hoop voor de toekomst van Steam Deck-gaming, als er niets anders is.

Geschreven door Adrian Willings.