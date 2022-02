Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je, net als wij, een Steam Deck hebt gereserveerd dat aanvoelt als vele manen geleden, dan zul je blij zijn te horen dat Valve heeft aangekondigd dat er dingen beginnen te gebeuren.

Het bedrijf heeft officieel aangekondigd dat vanaf 25 februari 2022 klanten die een pre-order hebben geplaatst, eindelijk de kans krijgen om de volledige prijs te betalen voor het Steam Deck dat ze hebben gekozen en de opwinding klaar te maken voor lancering.

We wisten al een tijdje dat deze dag zou komen. Inderdaad, Valve kondigde dit al in januari aan , maar nu herhaalt het bedrijf zijn plannen ervoor.

Op 25 februari zegt Valve dat het e-mails zal sturen naar degenen onder ons die het Steam Deck pre-orderen. Die e-mails worden verzonden op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt - dat wil zeggen in de volgorde waarin de reserveringen zijn ontvangen. Wanneer je je e-mail ontvangt, heb je slechts 72 uur om de prijs te betalen voor het Steam Deck dat je hebt gereserveerd.

Als u van gedachten bent veranderd, heeft u de mogelijkheid om te annuleren of u kunt de e-mail negeren en deze wordt automatisch voor u geannuleerd nadat de periode van 72 uur is verstreken.

Als je niet snel was toen de pre-order oorspronkelijk werd aangekondigd, is er nog hoop. Als mensen die hun pre-order eerder hebben geplaatst nu van gedachten zijn veranderd en annuleren, gaat de kans om te kopen naar de volgende in de rij. Houd dus je inbox in de gaten.

Naast deze update heeft Valve ook meer onthuld over zijn plannen voor het Steam Deck-dock. Het bedrijf heeft gezegd dat het helaas niet zo snel beschikbaar zal zijn als verwacht. Maar zou ergens in het voorjaar moeten komen. Dus dat is nog iets om in ieder geval naar uit te kijken.

