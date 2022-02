Hoe u kunt zien welke games werken met uw Steam Deck

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een Steam Deck hebt en wilt zien welke games werken met de handheld, dan zijn er verschillende manieren om dit te controleren.

Er is al bekend gemaakt dat er minimaal 100 spellen speelbaar zullen zijn (waarvan 60 volledig geverifieerd). Maar als je al een behoorlijke Steam-bibliotheek hebt, wil je misschien graag weten welke van je games je kunt spelen.

Er zijn momenteel een paar verschillende manieren om te controleren. Helaas kun je op dit moment niet gewoon naar een game in je Steam-bibliotheek kijken en kijken of deze de geverifieerde of compatibiliteitsmarkeringen heeft. Deze verschijnen momenteel niet eens in de Steam-winkel.

Er zijn echter enkele handmatige opties. Je kunt bijvoorbeeld de Steam Deck Verified-tool, gemaakt door Avery, gebruiken om games in je Steam-bibliotheek handmatig te vergelijken met games die zijn gecontroleerd en zijn opgenomen in de Steam-database. Dit systeem lijkt op dit moment niet perfect en het is duidelijk dat als je honderden games in je bibliotheek hebt, het lastig zal zijn om ze allemaal te controleren.

Gelukkig is er een manier om je Steam-bibliotheek automatisch te controleren en dat is met behulp van de CheckMyDeck-tool. Dit is een site die niet officieel is gekoppeld aan Valve, maar die openbaar toegankelijke informatie kan gebruiken om uw bibliotheek te vergelijken met de momenteel geverifieerde lijst.

Het vereist echter een paar essentiële stappen om aan de slag te gaan, maar niets te belastend.

Volg eerst deze stappen om deze tool te gebruiken:

Open de Steam-app en ga naar je profiel Klik rechtsboven op "profiel bewerken" Zoek het veld gemarkeerd met aangepaste URL Als er iets is, verwijder het dan Dit zal dan je Steam-ID onthullen in het URL-formaat net daaronder:

Klik niet op dit punt opslaan, kopieer gewoon die code en klik weg van hier en je behoudt nog steeds je aangepaste URL. Je kunt ook je Steam-ID (de aangepaste URL) gebruiken om erachter te komen wat je Steam64-ID-nummer is door de Steam ID-zoeker te gebruiken .

De volgende stap is eenvoudigweg de CheckMyDeck-tool te bezoeken en uw Steam64-ID-nummer te gebruiken om uw bibliotheek te controleren. Als het niet meteen werkt, kan het zijn dat je Steam-profiel is ingesteld op privé. Als dat het geval is, ga dan gewoon terug naar Steam > Je profiel > Bewerken > Privacy-instellingen en verander de gamedetails naar "Openbaar".

De CheckMyDeck-tool kan dan je Steam-bibliotheek weergeven en je laten weten dat de titels Geverifieerd, Speelbaar, Niet-ondersteund of Onbekend zijn.

We hebben onze bibliotheek van 860 games door de tool gehaald en ontdekten dat op dit moment slechts ongeveer 7 procent "speelbaar" is. Terwijl een groot deel van nature als "onbekend" wordt vermeld. De meeste gebruikers zullen waarschijnlijk hetzelfde vinden als Valve bezig is met het verifiëren van de games in de Steam-catalogus en er komt veel bij kijken.

Blijf in de toekomst terugkomen en je zult ongetwijfeld merken dat die lijst groeit.

Geschreven door Adrian Willings.