Half-Life krijgt eindelijk ray tracing

(Pocket-lint) - Terwijl we allemaal zitten te wachten tot Half-Life 3 verschijnt, verbeteren sommige individuen de originele games. Nu heeft een Russische modder gewerkt aan het toevoegen van ray tracing aan de originele Half-Life .

Begin januari 2022 plaatste sultim_t een teaservideo voor een toekomstvisie met realtime raytracing toegevoegd aan de originele Half-Life-game.

Hoewel het nog in de beginfase is, is Half-Life: Ray Traced, zoals het de toepasselijke naam heeft, een speelbare mod die zal worden uitgebracht wanneer deze klaar is. De ontwikkelaar merkt op dat deze dingen tijd kosten, maar je kunt de voortgang hier zien . Het plan is om uiteindelijk zowel de volledige build als de broncode vrij te geven, zodat mensen het kunnen nemen en het nog beter kunnen maken.

Het plan hier is om globale verlichting toe te voegen met gedetailleerde reflecties, schaduwen en verbeterde visuele effecten van omgevingsverlichting. De ontwikkelaar gebruikt eerdere mod-builds om Vulkan-raytracing naar de engine te brengen en nieuw leven in te blazen in een ouder wordend spel. Half-Life kwam toch helemaal terug in 1998.

De game zelf wordt echter niet geremasterd, dus het is grappig om fraaie raytraced-verlichting met old school graphics te zien. We zijn benieuwd wat er gebeurt als het een afgewerkt product is.

Geschreven door Adrian Willings.