Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als het nieuwste patent van Valve iets te bieden heeft, werkt het bedrijf mogelijk aan een nieuwe functie om gamers in games te laten duiken voordat ze zelfs maar hebben gedownload.

Pavel Djundik, de maker van de SteamDB-site die alle dingen die met Steam te maken hebben bijhoudt, heeft een recent patent van Valve gezien dat hints op dingen die komen gaan.

Nieuw Valve-patent voor het volgen van leesbewerkingen van gamebestanden en om "instant play" mogelijk te maken, waarbij je een game kunt starten voordat het downloaden is voltooid. https://t.co/VYGj7p9siG — Pavel Djundik (@thexpaw) 21 september 2021

Dat patent suggereert dat Valve probeert een Instant Play-systeem te maken dat vergelijkbaar is met het systeem dat beschikbaar is op Xbox en PlayStation , waardoor gamers in een game kunnen springen voordat deze volledig is gedownload.

Elders geeft dit soort systeem gamers toegang tot delen van een game wanneer ze vooral willen spelen. EA doet al een tijdje zoiets met Origin. Met dat systeem kun je sommige games spelen wanneer een bepaald percentage is gedownload.

Het Valve-patent heeft het over het vooraf ophalen van gamegegevens tijdens het downloaden, wat ook helpt bij latentie en het vrijmaken van ruimte. Een interessant hoogtepunt is dat het voorstel ook geen game-ontwikkelaars vereist om iets te doen, dus het zou met elke game moeten werken.

Er is hier nog geen officieel woord van Valve over, maar het wijst nog steeds op een interessant hoogtepunt voor de toekomst.