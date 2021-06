Valves SteamPal handheld gameconsole verschijnt mogelijk niet op E3

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een tijdje terug lekte de mogelijkheid van een door Valve vervaardigde draagbare spelcomputer met de codenaam SteamPal online . Nu heeft Valve aangekondigd dat het "een bericht over Steam zal bezorgen op E3 2021 ".

Sommigen redeneerden dat we op het punt staan meer te weten te komen over de console en hoe deze werkt. Wat zeker spannend zou zijn.

We hebben al van Ars Technica gehoord dat de SteamPal gebruikers in staat zal stellen een grote selectie Steam-games te spelen op een draagbare console die wordt aangedreven door Linux. Die console wordt een alles-in-één handheld met gamepad-bedieningselementen en ook een touchscreen-paneel. Het gerucht gaat ook dat het dockable is zoals een Nintendo Switch, zodat je op een groter scherm kunt spelen als je dat wilt.

Valve is ingesteld om te verschijnen tijdens de PC Gaming Show die plaatsvindt tijdens E3. Dit evenement begint op 13 juni om 14.30 uur PST, 17.30 uur EST, 22.30 uur BST.

Tijdens dat evenement zei Valve oorspronkelijk dat het "een bericht met betrekking tot Steam" zou afleveren. Men hoopte dat dit betekende dat we over SteamPal zouden horen. Dat bericht is helaas bijgewerkt om aan te geven dat de tijd van Valve zal worden gebruikt om "een bericht over Steam Next Fest af te leveren".

Steam Next Fest vindt plaats van 16 juni tot 22 juni. Dit evenement belooft een "meerdaagse viering van aankomende games" te worden met demos, livestreams van ontwikkelaars en nog veel meer. Er is echter geen melding gemaakt op de officiële paginas over SteamPal, dus het kan nog een tijdje duren.

Geschreven door Adrian Willings.