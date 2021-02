Steams Remote Play Together-functie is nu nog beter

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Steams Remote Play Together-functie bestaat al een tijdje. Gamers gratis lokale multiplayer-games laten spelen via internet met vrienden. Maar nu maakt Valve het nog beter door hier toegang toe te geven aan gamers die niet eens een Steam-account hebben.

Als je het nog niet weet, laat de Remote Play Together-functie in wezen één speler lokale coöperatieve ervaringen online delen met vrienden. Het proces om dit te doen is ook heel eenvoudig: start gewoon het spel, klik dan op een vriend en klik op "Samen spelen op afstand" om een uitnodiging te sturen, waarna hij / zij het spel kan accepteren en met je kan spelen.

De bonus is dat slechts één persoon de game hoeft te bezitten. Die speler host de game en streamt de gegevens via Steam naar zijn vriend, waarna ze kunnen spelen alsof ze in dezelfde kamer zijn. De andere persoon heeft nu geen Steam-account nodig en hoeft ook niet per se op de pc te spelen.

Als je de nieuwste Steam Client Beta hebt , kun je een link voor Remote Play Together kopiëren en deze naar een vriend op elk apparaat sturen. Zolang ze toegang hebben tot de Steam Link-app , hebben ze toegang tot de game. Dit betekent dat je vrienden kunnen spelen op Android-telefoons, iPhones, iPads, Apple TV en ook op Raspberry Pi.

De games moeten natuurlijk Remote Play Together ondersteunen, maar er zijn massas games die dat wel doen . Onthoud dat u op zoek bent naar games die lokale multiplayer bieden, niet naar online multiplayer. Je kunt games in de Steam Store filteren om te zien welke games alleen Remote Play Together ondersteunen als je het niet zeker weet, maar verwacht niet dat je op deze manier Valheim met 9 vrienden kunt spelen.

Geschreven door Adrian Willings.